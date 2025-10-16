Медия без
На Пеевски Борисов вече му е излишен

Днес, 16:12

Причината за гнева на Бойко Борисов е това, че вижда, че губи силата си в полза на Делян Пеевски. Това обаче е безсилна поза, коментира политическият пиар Арман Бабикян по актуалната политическа тема в предаването "(О)позиция". "Борисов прекрасно знае как някога прибираше чужди кметове със същите инструменти – силата на властта, силата на заплахите. Той е правил същото и знае много добре какво му се случва в момента и затова е толкова бесен", посочи той. Затова се опитва да привлече Пеевски в правителството – за да може поне да раздели с него пасивите и тежестите на управлението, след като ползите лидерът на ДПС-НН ги консумира и без друго.

"Киселова с какво му попречи да спечели Пазарджик? Или коалиционните му партньори - трябваше да гласуват за него ли? Защо ги руга тях? Един смешен, жалък и тъжен човек, който си тръгва, защото на негово място идва друг лаком, голям човек, който иска да прави същото“, оцени Бабикян поведението на Борисов. Според него за Пеевски водачът на ГЕРБ-СДС вече е станал излишен, той само му взема от благата.

Какво още ще чуете в предаването:

- За голямата битка между Делян Пеевски и президента Румен Радев;

- За изпадналите под влиянието на Борисов и Пеевски БСП и ИТН; 

- Какво е бъдещето на опозицията;

- За възможностите на гражданското общество да оказва съпротива.

