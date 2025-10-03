Две професии ще пострадат най-много от изкуствения интелект

Най-голямата грешка, която можем да допуснем с изкуствения интелект, е да се притесняваме прекалено, вместо да се възползваме. Това коментира в студиото на “(О)позиция" специалистът по човешки ресурси Пламен Василев. И най-малките фирми ще мога да се възползват от изкуствения интелект за оптимизиране на процесите, защото той ще е достъпен като технология и достатъчно евтин. Според Василев страната ни има нелоша стартова позиция и може да премине през този технологичен преход с плюсове. “Не виждам застрашаване на работните позиции от изкуствения интелект, защото българският бизнес страда от недостиг на квалифициран персонал. Ние се чудим откъде ще дойдат хора”, коментира Василев.

Според него има възможност за гъвкави решения, като най-спешно към такива следва да се насочат секторите, свързани с обслужването на клиенти. “Вероятно забелязвате в големите хранителни вериги, че ви насочват към това сами да се регулирате и сами да се таксувате. В телекомуникациите в областта с клиенти се работи с така наречените чат ботове и агенти, които автоматично обслужват. В момента наистина има цели етажи от хора, които работят в кол центрове и които в един момент ще бъдат заменени от AI агенти. Ако не се мисли стратегически, тези етажи от хора ще останат без работа”, коментира Василев. Според него те следва да се пренасочат към други сфери, свързани с обслужването, като туризма, или да преминат квалификация, свързана с очакваните нови позиции след навлизането на изкуствения интелект. Според него България има добри кадри и неслучайно е била много търсена в периода на аутсорсинг на услуги по време на ковид кризата. От тази технологична революция ще могат да се възползват и малки фирми. Това, което ще се създаде, ще бъде много достъпно, АI агентите няма да са толкова скъпи и това ще е ключът на малкия бизнес. Но нещата ще се променят хибридно и е необходима гъвкавост, коментира Пламен Василев.

Във видеото ще видите още:

- Кои професии ще се търсят в бъдеще?

- Какъв персонал е необходим в момента?

- Кои позиции са застрашени?

- За какво ще ни служат AI агенти?