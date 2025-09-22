Ключов свидетел по делото "Коцев": Не съм уличил кмета в престъпление

Диан Иванов, зам.-кмет на Варна до месец май, приятел от детството на Благомир Коцев, посочен като "Юда" на митинг от сестрата на Коцев - Биляна, обяви днес, че в показанията си не е уличил кмета в извършване на престъпление. "Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация", написа той във Фейсбук. И припомни, че на 16 юли се отказа от показанията си срещу арестувания кмет, тъй като са дадени под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията.

И досега не е известно Коцев да е бил разпитан повторно, както и да е бил потърсен от прокуратурата във връзка с натиска. Адвокатката на Коцев Ина Лулчева разказа в интервю за "Сега" (вижте го по-долу), че единственото, което Софийската градска прокуратура е предприела по темата, е да попита прокуратурата във Варна дали при нея е постъпвал сигнал за натиск от Иванов.

Освен всичко, на 8 септември Иванов обяви, че веднага след като е заявил официално пред прокуратурата, че е дал показания под натиск, е получил заплахи за живота си. Не е ясно дали разследващите работят по този сюжет.

В определението си, с което на 12 септември отказа да измени мярката на Коцев, съдия Ани Захариева записа, че "наличните показания на Диан Иванов също на този етап се явяват в подкрепа на обвинението. Действително е факт по делото, че Иванов е депозирал заявление, съгласно което твърди, че показанията му са дадени под натиск от служители на КПК, но това не дискредитира тези показания, тъй като не са налице други легитимно дадени такива, които да ги оборват", сочи съдията, без изобщо да се впечатлява по някакъв начин от твърденията, че КПК използва натиск. Съдията допълва, че дори показанията на Иванов да бъдат изключени, то имало достатъчно други доказателства, които да обосноват предположението, че Коцев е извършил престъплението, за което е обвинен.

Утре Софийският апелативен съд (САС) ще се произнесе като втора и последна инстанция по искането на Коцев да излезе от ареста, където е вече повече от 2 месеца. Софийският градски съд отказа да го пусне, но той обжалва и така делото стигна до САС. Процесът там веднъж се отложи, защото съставът, определен първоначално за разгледа мярката, се отведе. В петък се отведе и един от съдиите от новия състав. В крайна сметка магистратите, които се произнесат по жалбата на Коцев, са Стефан Илиев (председател на състава), Венелин Иванов и Маргаритка Шербанова (докладчик). Заседанието на САС е насрочено за 10 ч., но преди да стигнат до мярката на Коцев, магистратите ще разгледат други 4 дела.