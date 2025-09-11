Медия без
Варненският кмет остана в ареста, а нов приближен свидетелства срещу него

Показания е дал Христо Рафаилов, зам.-кмет до 29 август

12 Септ. 2025Обновена
Коцев, на влизане в съдебната зала днес.
Коцев, на влизане в съдебната зала днес.

Варненският кмет Благомир Коцев остана в ареста, след като днес отново бе гледана мярката му за неотклонение. На делото се появиха показания на няколко нови свидетели срещу Коцев, най-интересният от които е Христо Рафаилов, зам.-кмет по финансите до 29 август. Щабът на кмета съобщи, че е свидетелствала и секретарката на Рафаилов. Той бе в отпуск преди ареста на Коцев, след това излезе в болнични. Въобще около ареста се появи за кратко на работа, за да присъства на гледането на бюджета в общинския съвет. На 29 август бе отстранен от временния кмет Павел Попов именно защото не ходи на работа. Съдебното определение за мярката  може да се атакува на следваща инстанция.

Христо Рафаилов, син на депутата от НДСВ и бивш шеф на варненската полиция Наско Рафаилов, е вторият дал показания бивш зам.-кмет. Първият бе приятелят от детинство на Коцев Диан Иванов, който обаче каза после, че ги е дал под натиск. Иванов така и не бе разпитан за натиска. За Рафаилов се знае, че стана зам.-кмет заради близостта си с т.нар. "строители" от общинския съвет - "строителите" бяха в началото на мандата с Коцев, после се скараха с него. "Строителите" са яростна мишена на сегашните протести в защита на кмета (това са група съветници, най-вече от "Алтернативата на гражданите " на председателя на съвета Христо Димитров). Според БНР Рафаилов свидетелствал, че са провеждани много срещи между обвиняемите лица в заведения (явно се визират и задържаните съветници). На срещите кметът се е отделял, сядайки на друга маса. Любопитно е, че Рафаилов присъства на първия протест в защита на Коцев във Варна, стоейки встрани.

Заседанието днес в Софийски градски съд бе съпроводено с импровизиран протест отвън - няколко души разпънаха транспарант в защита на Коцев. Присъстваха Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова и други лица от ПП. За всички тях и много наблюдатели делото е скалъпено, няма доказателства, Коцев е политическа жертва. Такава продължи да е и линията на защитата. Но съдия Ани Захариева счете, че е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен  - гласни и писмени доказателства сочели това. Не съществувала опасност от укриване, но не така стоял въпросът относно  извършване на престъпление. "Предстоят още множество разпити, част от които са на служители от общината", мотивира се съдът. Той не намира за дискредитирани оттеглените показания на Диян Иванов.

 

ОТ ЗАЛАТА

Неправителствената организация "Правосъдие за всеки" "туитваше" от залата. Акценти от нея от хода на заседанието:

Адвокатът на Коцев - Ина Лулчева, представя сигнал на Асен Василев за клевета срещу Пламенка Георгиева, на чиито данни се базират обвинението и ареста. Прокуратурата отказва да образува производство срещу нея, защото Василев нямал съпричастност към деянието.

Прокуратурата от своя страна представя извършени действия от антикорупционната комисия - писма до община Варна и нови разпити на свидетели. Появява се име на първия нов свидетел - Симеонов. Защитата твърди, че той имал психично заболяване.

Николай Владимиров, също адвокат на Коцев, заявява, че всички доводи на обвинението са на базата на свидетелските показания на Пламенка. "Как тази жена се е съгласила да даде този подкуп, а остава некласирана в обществената поръчка?", пита Владимиров. Според адвокатите през цялото време досега обвинението и разследващите не са свършили нищо съществено - не е разпитан Диан Иванов; към община Варна били отправяни въпроси от рода на кой защо купил служебен фотоапарат, колко било платено за концерт на DJ Bobo и т.н.; имало и въпроси за купена тоалетна хартия.

По-късно на заседанието Коцев нарича новопоявилия се първи свидетел "Светльо лудия" - бил известен с фикс идея да оглави общинска дирекция, натискал се и при миналото ръководство. Според Коцев всичко събрано е "Една жена каза". Селектирането на свидетели било тенденциозно - хора с мотив срещу него, без да ги познава.

 

ДРУГ СВИДЕТЕЛ - БИВШ ОБЩИНАР

Междувременно стана ясно, че прокуратурата разполага и с общински служител при Иван Портних, "разжалван" във времето на Коцев. Съобщи го фейсбук-профилът на Коцев, тоест приближени до него хора. Разпитани били и други лица, отричащи обаче кметът да е участвал в престъпление: 

ПРОТЕСТ

ПП свика протест още тази вечер:

Според Кирил Петков делото е било безобразно, съдът е слугувал на прокуратурата:

ДРУГИТЕ ЗАДЪРЖАНИ

Искания за преразглеждане на мерките на задържаните с Благомир Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев не са внасяни. Това съобщи щабът на варненския кмет предни дни. Обяснението на щаба е, че защитата на тримата е изградила съгласувана стратегия в полза на всички тях. Най-вероятно това означава, че искания за свобода на Стефанов и Кателиев ще бъдат внесени по-нататък.

 

ПРЕДИСТОРИЯТА

Тримата варненци бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Четвъртият арестуван - Ивайло Маринов, свързан с бизнесмена Ангел Дерменджиев, бе освободен. Успоредно голям екшън се разигра около Диан Иванов, приятел от детинство на Коцев и зам.-кмет до началото на лятото - стана ясно, че е дал показания срещу кмета, но след няколко дни оповести, че го е направил под натиск; миналата седмица заяви, че не е разпитван във връзка с натиска. 

 

Христо Рафаилов
FB/Hristo Rafailov Христо Рафаилов
