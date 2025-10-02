Семейството на варненския кмет сигнализира за заплаха с пури

Заплахи за живота чрез четири кутии с пури - от това се оплака семейството на арестувания варненски кмет Благомир Коцев. Подаден е сигнал в полицията, според фамилията е образувано досъдебно производство. Странният сюжет бе оповестен чрез фейсбук профила на кмета.

На кутиите пише „Останете живи заради близките си“, бе разяснено на профила. От успоредно публикувани снимки се вижда, че това е част от традиционния надпис за вредата от тютюнопушенето. Кутиите били оставени в семейния ресторант. Според фамилията всичко това не е случайно.

"Остави го (посланието - б.а.) малолетен под формата на 4 кутии пури с еднакъв надпис. На служител е обяснил, че пратката е за Биляна, сестрата на Благо. Тя обаче не пуши пури. Според експертите това е заплаха за живота. Да останем живи ние или да остане жив Благо. В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи - "останете живи". Тези 4 кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството. Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития. Може би затова и криминалният ум, който е сътворил това послание, е толкова изобретателен", пише още на профила на Коцев. Публикувана е и снимка на младеж - вероятно се има предвид човекът, оставил пратката.

Междувременно стана ясно, че за утре е насрочено съдебно заседание по искане за изменение на мерките за неотклонение на арестуваните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. При мярката на Коцев близки до съветниците съобщиха, че искането за тяхната свобода се бави от тактически съображения, свързана с делото.