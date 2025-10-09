Медия без
Общинарите по делото "Коцев" излизат под домашен арест

Съдът припомни на прокуратурата, че е можела и сама да пусне задържаните

09 Окт. 2025Обновена
Съдебната охрана води двамата обвиняеми към залата.
Съдебната охрана води двамата обвиняеми към залата.

Апелативният съд в София постанови мярка "домашен арест" за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, обвинени по делото на варненския кмет Благомир Коцев. Двамата трябва незабавно да бъдат освободени.

Според апелативните съдии Стефан Илиев, Вера Чочкова (докладчик) и Стефан Милев има има обосновано предположение, че Кателиев и Стефанов са извършили престъпленията, за които са обвинени, както и че съществува опасност при мярка, различна от наложената, двамата да извършат други престъпления. Същото становище преди това изрази и прокурорът по делото.

Днес стават 3 месеца откакто двамата са в ареста заедно с варненския кмет Благомир Коцев, обвиняеми за корупция.

Софийският апелативен съд разгледа като втора инстанция искането за промяна на мерките им за неотклонение. Миналата седмица Софийският градски съд отказа да ги пусне. Тогава и прокуратурата пледираше срещу по-леки мерки. В залата пък се разбра, че бившият варненски зам.-кмет Диан Иванов най-сетне е разпитан отново от прокуратурата, пред която потвърждава публичните си твърдения, че първите му показания по делото "Коцев" са дадени под натиск, упражнен от инспектори от Комисията за противодействие на корупцията. Уличен в натиск е и и.ф. председател на комисията Антон Славчев. Съдия Петя Крънчева обаче реши да не приема нито първите показания на Иванов, нито новите, тъй като едните противоречали на другите.

"Сега" още миналата седмица прати въпроси до Софийската градска прокуратура дали разследва тези твърдения. Днес питанията бяха поставени отново. Но отговори все още няма.

В днешното заседание пред апелативния съд прокуратурата предложи на съда на двамата да бъде наложен "домашен арест", предава БТА. Според прокурор Асен Христов няма опасност те да се укрият, а ако се прецени, че има опасност да извършат престъпление, то според него домашният арест е достатъчна мярка, за да се гарантира, че това няма да се случи.

Защитата поиска по-леки мерки за неотклонение, като изтъкна, че градският съд не е взел под внимание показанията на Диян Иванов, който твърди, че му е бил оказан натиск. Съдът днес напомни на прокуратурата, че и сама е можела да пусне задържаните.

Колкото до настояването на защитата, че делото не трябва да се в София, а във Варна, съдът припомни, че по случая има данни за участие в престъпната група на "лице с имунитет" и затова подсъдността е на софийските съдилища, както указва законът. Апелативните магистрати цитираха и практика на Върховния касационен съд, която сочи, че такова лице може да остане неустановено и до края на разследването.   

Междувременно екипът на Коцев пусна във Фейсбук писмо, което той е написал от ареста:

Очаквайте подробности.

