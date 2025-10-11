Центърът на София ще е затворен днес и утре заради маратон и мач

Във връзка с провеждането на традиционния маратон на София, централните части на столицата ще бъдат затворени за движение днес и утре. Ограниченията за събота ще са за по-кратко време - от 08:00 до 11:00 ч., тъй като днес е бягането на 5 км. За същинското състезание утре те ще бъдат валидни до края на провеждането на маратона (42.195 км).

Основните пътни артерии, които ще бъдат затворени за движение на автомобили и коли на градския транспорт са булевардите "Цар Освободител", "Кн. Мария-Луиза", "Тодор Александров", "Царица Йоанна", "Васил Левски", "Кн. Александър Дондуков", "Владимир Вазов", улиците "Алабин", "Ген. Й. В. Гурко", "Г. С. Раковски", площад "Лъвов мост" и др.

Създадена е временна организация на движение и са променени маршрутите на десетки линии на градския транспорт. Пълните ограничения и промени са публикувани на сайта на Столична община.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАРАДИ МАЧА

Във връзка с провеждането на световната квалификация по футбол България - Турция тази вечер от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" се забранява престоят и паркирането на превозни средства с изключение на автомобилите и техниката на СДВР, без да се засягат местата за служебен абонамент, на южното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Драган Цанков" и ул. "Ген. Гурко". От СДВР предупреждават, че е възможно да възникне временно затруднение и спиране на движението в централната градска част в часовете преди началото на двубоя. След отпадане на необходимостта, движението ще бъде възстановявано.