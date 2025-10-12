Медия без
Софийският маратон завърши с конфузна ситуация

Кенийци триумфираха в основните дисциплини на състезанието

12 Окт. 2025Обновена
Кенеди Кипкемой Роно спечели полумаратона при мъжете.
Булфото
Кенеди Кипкемой Роно спечели полумаратона при мъжете.

Кениецът Шедрак Кимайо спечели титлата при мъжете в 42-ото издание на Софийския маратон. Така той защити титлата си от миналата година. Кимайо измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 ч., като във финалния спринт той завърши заедно със своя сънародник Ейбрахам Киплимо. Двамата бягаха един до друг през цялото време и след финала първоначално за победител беше обявен Киплимо, за когото това беше дебютно участие в българската столица. Той дори беше награден от кмета на София Васил Терзиев и позира като победител.

Но после ситуацията се промени. Прегледан беше и фотофинишът. Почти веднага след състезанието електронната система на официалния сайт обяви Шедрак Кимайо за първи с еднакво време с Киплимо. Малко по-късно организаторите обявиха официално Кимайо за победител. Трети стана живеещият у нас и състезаващ се за България угандиец Исмаил Сенанджи с 2:24:09 ч.

При жените спечели също представител на Кения - Челанган Санг с 2:33:09 ч., което е рекорд на трасето. Представителите на тази страна триумфираха и в полумаратона на 21 км. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 ч., а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

На дистанцията 10 км победители за трета поредна година са българите Иво Балабанов с 30:23 мин. и Девора Аврамова с 33:52.

В тазгодишния маратон на София участваха близо 8000 души от 66 страни.

