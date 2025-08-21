Маратонът на София отново получи "бронзовия" си статут

Софийски маратон Днешната позитивна новина дойде точно месец преди края на редовната регистрация за участие в Маратона на София през 2025 г.

По-малко от два месеца преди провеждането на Софийския маратон на 12 октомври състезанието получи обратно международното си признание. Днес световната федерация по лека атлетика (World Athletics, WA) официално постави на Wizz Air Sofia Marathon 2025 т. нар. бронзов етикет Road Race Label, с което върна престижния ранг на събитието.

"Това е едно голямо признание за София като домакин на най-мащабното спортно събитие на столицата, както и за качеството на организацията на маратона", коментира Анатоли Илиев, главен организатор от асоциация "Спорт в свободното време".

Маратонът на София беше загубил временно "бронзовия" си статут именно заради неразбориите около правата за организация, разиграли се напролет. През март дългогодишният спортен директор на събитието Даниел Дуков напусна шумно поста като следствие от скандалите в началото на годината, когато беше избран нов организатор - СК "Лъвско сърце". Малко по-късно спечелилият конкурса клуб сам се отказа от правото си да организира маратона и отговорността се върна при асоциация "Спорт в свободното време".

Междувременно трима членове на УС на фондация "София - Европейска столица на спорта" изказаха подозрения, че се прави опит за присвояване на марката "Софийски маратон". Тогава Христо Копаранов ("Спаси София"), Димитър Шалъфов (незвисим) и Димитър Петров (ПП-ДБ), които са и общински съветници в СОС, разкриха, че досегашните (и настоящи) организатори на маратона са регистрирали в съда марките "Софийски маратон" и "Маратон София".

Едната марка е била заявена и регистрирана през юли 2024 г. от самия Анатоли Илиев. Марката "Софийски маратон" е отдадена за ползване на асоциация "Спорт в свободното време", представлявана от Албена Илиева, съпруга на Анатоли Илиев, който е организационен секретар на фондацията "София - европейска столица на спорта", а от 2011 до 2023 г. - общински съветник.

Днешната позитивна новина дойде точно месец преди края на редовната регистрация за участие в Маратона на София. Желаещите да се регистрират могат да го направят до 20 септември на официалния сайт SofiaMarathon.bg, след което последният шанс да го сторят ще бъде на "късна цена" до 30 септември, припомниха организаторите.

"Този успех се очаква да привлече все повече бегачи от цял свят", заяви в тази връзка Милица Мирчева, която през април зае поста спортен директор на маратона, наследявайки Даниел Дуков.