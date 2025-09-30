Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

8000 бегачи ще стартират в Софийския маратон

Тази година спортен директор е националната рекордьорка Милица Мирчева

Днес, 14:51
Маршрутът на Софийския маратон остава същият както миналата година
sofiamarathon
Маршрутът на Софийския маратон остава същият както миналата година

8000 бегачи от 66 държави ще участват в 42-ия Софийски маратон, който тази година ще се проведе на 12 октомври.

Стартовите номера вече са напълно изчерпани, затова няма да има късна регистрация на място, съобщиха още организаторите. Трасето е като миналогодишното - със старт/финал пред Националната художествена галерия, като ще се минава покрай Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основната част от трасето ще е по булевардите "Тодор Александров", "Царица Йоана", "Цар Освободител" и "Дондуков".

"Тази година отново ще дойдат елитни маратонци. Един от тях е победителят от 2024 г. Шедрак Кимайо (Кен). При жените пък ще стартират победителката от Варненския маратон тази година Челанган Санг (Кен) и Мелиса Гибсън (Вбр)", обясни спортният директор на маратона Милица Мирчева, която е и национална рекордьорка в дисциплината с 2:29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г.

Тази година участниците на различните дистанции ще стартират в различен час, за да се избегнат струпванията на финала. Така началото на най-масовото бягане - на 10 км, ще е от 9:10 ч., а в 9:30 ще стартират участниците в маратона и в полумаратона.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийски маратон

Още новини по темата

Маратонът на София отново получи "бронзовия" си статут
21 Авг. 2025

Регистрацията за Софийския маратон започна
13 Апр. 2025

Кения записа четворна победа в Софийския маратон
13 Окт. 2024

Маратонът блокира София за уикенда по оста изток-запад
11 Окт. 2024

Софийският маратон ще е с рекорден брой участници
30 Септ. 2024

Софийският маратон ще е с нов маршрут
17 Септ. 2024

Мароканец и кенийка спечелиха Софийския маратон
09 Окт. 2022

Победителите в Софийския маратон са уличени с допинг
18 Ноем. 2020

Фотофиниш определи победителя в маратона на София
11 Окт. 2020

Затварят от днес улици в София заради утрешния маратон
10 Окт. 2020

Бегач от Софийския маратон е уличен с допинг
06 Яну. 2020

5000 участници се пускат по новия маршрут на Софийския маратон
02 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар