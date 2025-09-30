8000 бегачи ще стартират в Софийския маратон

8000 бегачи от 66 държави ще участват в 42-ия Софийски маратон, който тази година ще се проведе на 12 октомври.

Стартовите номера вече са напълно изчерпани, затова няма да има късна регистрация на място, съобщиха още организаторите. Трасето е като миналогодишното - със старт/финал пред Националната художествена галерия, като ще се минава покрай Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основната част от трасето ще е по булевардите "Тодор Александров", "Царица Йоана", "Цар Освободител" и "Дондуков".

"Тази година отново ще дойдат елитни маратонци. Един от тях е победителят от 2024 г. Шедрак Кимайо (Кен). При жените пък ще стартират победителката от Варненския маратон тази година Челанган Санг (Кен) и Мелиса Гибсън (Вбр)", обясни спортният директор на маратона Милица Мирчева, която е и национална рекордьорка в дисциплината с 2:29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г.

Тази година участниците на различните дистанции ще стартират в различен час, за да се избегнат струпванията на финала. Така началото на най-масовото бягане - на 10 км, ще е от 9:10 ч., а в 9:30 ще стартират участниците в маратона и в полумаратона.