Центърът на София е затворен заради "Ден без автомобили"

Булфото Велошествията се провеждат в столицата от няколко години

Промени в движението ще блокират центъра на София заради инициативите на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ 2025 и „Ден без автомобили“, съобщи Столична община.

От 11:00 ч. ще започне велосипедно шествие, със съорганизатор посолството на Дания, под наслов “Happy Biking –Healthy Living”, което ще стартира от ул. "Ген. Гурко" и ще завърши в Южния парк.

Заради инициативата „Ден без автомобили“ центърът на града ще бъде отворен само за пешеходци, ще има ден на отворените врати, атракционна линия с ретро автобуси и специална програма на бул. „Ал. Стамболийски”.

Затова се затваря зоната между бул. „Александър Стамболийски“ (в участъка от бул. „Христо Ботев“ и площад „Света Неделя“), бул.„Витоша“, бул. „Тодор Александров“, бул.„Кн. Александър Дондуков“, бул.„Васил Левски“, бул.„Янко Сакъзов“, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“ до „Орлов мост“, бул.„Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, и бул. „Александър Стамболийски“.

На улица „Ген. Гурко“, която ще бъде затворена за автомобилно движение в участъка между бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пък ще се проведе изложение на алтернативни на автомобила средства за придвижване в града – е-скутери, велосипеди под наем, електрически градски и планински велосипеди и други.

Ще бъдат представени и най-новите електробуси, част от услугата “автобус при поискване” и приложение за ползване на услугата по Проект на Столична община “INNOAIR”. Хората ще имат възможност да разгледат и инсталацията „Ти си София, София е зелена“, която трябва да покаже напредъка на столицата като зелен град. Днес трябва да заработят и първите две камери за преброяване на велосипедистите в София, изработени от Техническите университети в Габрово и София.

Заради тези причини от 8:00 до 20:00 ч. центърът на столицата ще бъде блокиран за влизане на автомобили и други превозни средства.

Ето и къде важи забраната:

В зоните, ограничени от: бул.„Тодор Александров“ (между „Христо Ботев“ и "Кн. Мария Луиза"), бул.„Кн. Александър Дондуков“ (между „Кн. Мария Луиза“ и ул.„Малко Търново“), ул.Московска“, ул.„11-ти август“ (между „Московска“ и пл.„Св. Александър Невски“), ул.„Оборище“ (между „11- ти август“ и бул.„Васил Левски“), бул.„Васил Левски“ (между „Оборище“ и „Ген. Паренсов“), ул.„Ген. Паренсов“ (между „Цар Шишман“ и бул.„Васил Левски“), ул.„Цар Шишман“ (между „Ген. Паренсов“ и „Хан Крум“), ул.„Хан Крум“ (между „Цар Шишман“ и „Уилям Гладстон“), ул.„Уилям Гладстон“ (между „Ангел Кънчев“ и „Цар Шишман“), ул.„Ангел Кънчев“ (между „Уилям Гладстон“ и „Иван Денкоглу“), ул.„Иван Денкоглу“ (между „Ангел Кънчев“ и „Цар Асен“), ул.„Цар Асен“ (между „Иван Денкоглу“ и „Алабин“), ул.„Алабин“ (между „Цар Асен“ и „Лавеле“), ул.„Лавеле“ (между „Алабин“ и „Позитано“), ул.„Позитано“ (между „Лавеле“ и бул.„Христо Ботев“), бул.„Христо Ботев“ (между „Позитано“ и бул.„Тодор Александров“).

Изключение ще се правят за граничните на шествието улици и булеварди, за автомобилите обслужващи съгласуваните на територията на Столична община мероприятия, тържествени церемонии (сватби, кръщенета и други), автомобилите на живущите в района и колите на обществения транспорт. Столичната полиция е поставила охрана и постове за контрол и регулиране на движението.