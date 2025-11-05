Съд пусна срещу 5000 лв. изпотрошилия 6 коли на "Витошка"

Софийският районен съд пусна срещу 5000 лева гаранция бившия член на УС на държавното дружество „Автомагистрали“ Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша". Искането на прокуратурата за постоянен арест не беше удовлетворено, предава Нова тв.

Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност.

Според прокуратурата той системно е нарушавал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол.

Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя."

Ден по-рано прокуратурата обяви на специален брифинг, че бившият шеф в държавната фирма "Автомагистрали" е карал чужд автомобил. Още на място са му направени проби за наркотици и алкохол, като тази за дрога е отрицателна, но дрегерът е отчел 1,61 промила в издишания въздух. Водачът е дал и кръвна проба, която сега е потвърдила резултата – 1,52 промила алкохол в кръвта.

„През 2018 г. свидетелството му за управление е било временно отнето за шофиране след употреба на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца. При сегашното задържане той не е оказал съпротива“, допълниха от полицията.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев пък съобщи, че на водача вече са повдигнати обвинения за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени щети.

Той допълни, че точната скорост на движение при инцидента ще бъде установена чрез автотехническа експертиза, но по първоначални данни шофьорът се е движел със скорост, по-висока от разрешената за булеварда.

Николаев натърти, че при водача е пътувал и спътник, който не е пострадал. Разследващите ще разчитат на неговите свидетелски показания.