Загиналият 18-годишен шофьор се е движел с поне 160 км в час

Смачкан до неузнаваемост е автомобилът, който 18-годишен шофьор заби в крайпътно дърво по пътя Созопол-Черноморец и така отне своя живот и живота на двамата негови 17-годишни спътници.

"Скоростта на километража е блокирана на 160 км/ч, което е двойно над допустимото", каза шефът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Слав Монов.

За изключително високата скорост е показателен и фактът, че двигателят, тежащ над 200 килограма, е изхвърчал на повече от 70 метра от мястото на удара, коментира във Фейсбук и Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

От Агенция "Автомобилна администрация" проверяват всички налични документи и видеозаписи на положените изпити от 18-годишния водач на автомобила, който беше забит в дърво и смачкан до неузнаваемост. „Проверяваме как е преминал изпитът по теория и практика. Изпитът по теория е взет от първия път, на 23 септември е взет и изпитът по шофиране. Ще проверим как е протекло обучението", каза пред журналисти в Бургас изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация".

Той припомни, че от 12 юли са въведени дигитални записи на часовете по практика и теория, което позволява във всеки един момент да се провери по какъв начин преминава даден курс.

Шофьорският курс на водача, причинил тежкия пътен инцидент на 17 октомври в района между Созопол и Черноморец, е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка. Това съобщи изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов, който днес участва в проверката на обучителния курс на водача в Бургас. Това означава, че за обучението му няма електронни данни за проследяване на маршрутите и дигитално отчитане на часовете по кормуване, а същите са отчетени на хартиен картон на курсиста.

В случаи като този се разчита единствено на хартиените картони, водени от школата, заяви Слав Монов. Съгласно установените факти, курсът е започнал на 27 май 2025 г. и е приключил на 11 юли 2025 г. Изпитът по теория е издържан успешно на 25 август, а практическата част – на 23 септември.

Той припомни, че от 12 юли 2025 г. всички автошколи са задължени да провеждат обучението изцяло дигитално с точно отчитане на всеки практически час и проследяване на маршрута.

Изпълнителният директор отправи апел към младите шофьори, както и към всички водачи, да спазват ограниченията и да осъзнаят отговорността, която поемат зад волана. „Обучението дава основа, но поведението на пътя е личен избор. Видяхте – скоростта убива“, заяви още Монов.

Инструкторът на загиналия млад шофьор разказа, че всичко в часовете е преминавало нормално. Той дори допусна, че скоростта, с която се е движел автомобилът, е била по-висока от 160 км в час.

"Учудвам се как се е подвел. Като видите само мястото на катастрофата, според мен скоростта е била минимум 180 км/час. Аз, с моя стаж, също не бих се справил, ако нещо се случи с такава скорост", призна Николай Киряков. По думите му, момчето е преминало и задължителните часове по шофиране през нощта.

"Поредната дързост на неопитен водач, завършила с фатален край. Това не е просто инцидент. Това е симптом на липсата на държава, липсата на контрол и липсата на реална политика по пътна безопасност", коментира Димана Русинова от европейския център по транспортни политики във Фейсбук.