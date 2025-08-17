Агенция не откри нарушения при шофьорския курс на влетелия в автобус водач

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това каза пред БНТ изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов. По думите му поведението на пътя е личен избор на водача, а от самите изпити не се виждат признаци на склонност към високи скорости.

„В момента се извършват проверки. Когато излязат резултатите, ще ги обявим. Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача“, обясни изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов.

Той апелира към всички млади шофьори да карат разумно, така както ги учат в школите – да спазват правилата и ограниченията на скоростта. Монов коментира и дали от записите може да се направи извод, че Виктор има склонност към високи скорости. „От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост“, каза Монов. Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, обясни още Слав Монов.

Слав Монов обясни и как се осъществява контрол върху школите и кандидатите, които се явяват за придобиване на шофьорска книжка.

„Контролът се осъществява чрез видеонаблюдение, както на практическия изпит, така и на теоретичния. Има изградено звено мониторинг в агенцията, която в реално време наблюдава как протичат изпитите на теория и на практика. Също така и в 27-те областни отдела на агенцията се осъществява контрол - над 10% от провежданите изпити в реално време, а след това и на запис. Също така при подадени сигнали и жалби, от страна на граждани и обучаващи, се правят конкретни проверки на учебните центрове или на конкретен изпит се проверява чрез всички записи, които се правят. Така че контролът е доста сериозен върху провеждането на изпитите, както на теория, така и на практика“, обясни Слав Монов.

Той обясни, че тази година са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките на школите са 1000 и актовете са около 488. Посочи и за какво са те: „ От най-различно естество - за неспазване на правила, методики, времена. Те са описани подробно“, обясни той.

Часове по-рано Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 21-годишния Виктор Илиев, който влетя в автобус в София и уби сирийски лекар. Той вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова разкри, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана, разказва Нова тв.

В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите на Христова при повдигане на обвинението този факт е взет предвид. Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, но е бил закупен на лизинг. През следващата седмице е трябвало да бъде прехвърлен на лизингоползвателя, разкри още Христова.

"Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурорът.

Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало.

Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предположение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност той да извърши и друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва да е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.

Служебният защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова според нея той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, затова настоява за домашен арест.

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза Виктор Илиев пред магистратите.

21-годишният мъж, с шофьорска книжка от две седмици, се вряза с огромна скорост с автомобила си в автобус на градския транспорт на столично кръстовище и отне един човешки живот и рани петима души.

Лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната спешна помощ. Той живее в България от 40 години, като пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците.

Във фаталната вечер д-р Али е пътувал за летището, за да посрещне сирийско семейство.

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем водачът на автомобила 21-годишният Виктор Илиев и го оставиха под стража за 72 часа в болницата, където се намира. Той се отърва само със счупена ръка и счупени ребра. В същото време трима от пострадалите в жестоката катастрофа продължават да се борят за живота си, сред тях е и шофьорът на автобуса.

Междувременно под домашен арест с проследяваща гривна беше пуснато вчера от съда в Несебър 18-годишното момче, което с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. То е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. В ход е и проверка в полицията в Бургас за това дали има се прикриват факти за инцидента.