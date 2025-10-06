Рали пилотът, който се вряза в публиката, е пуснат без обвинение от ареста

Прокуратурата пусна на свобода без мярка за неотклонение рали състезателя, който се вряза в публиката на състезание край Варна. Тя обяви, че 24-часовото полицейско задържане на водача на състезателния автомобил не е удължено. Спрямо него към момента няма и повдигнато обвинение. Засега няма привлечени към наказателна отговорност и други лица.

При разигралата се трагедия почина мъж, а други 7 души бяха ранени. Един от ранените е в много тежко състояние.

Веднага след случката окръжната прокуратура във Варна започна досъдебно производство за инцидента. Оттам обявиха, че разследването се води по текста от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за причиняване на смърт "поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност". Този текст се използвал, когато се касае за спортно събитие. "Този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба", твърди държавното обвинение.

Инцидентът стана около 11:00 ч. в неделя, на завой по пътя за ж.к. „Виница“, в района на Аладжа манастир. 30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката.

Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание, разказа в неделя прокуратурата.

Часове по-късно полицията обяви, че пилотът, врязал се в тълпа във Варна по време на състезание, е с положителен полеви тест за амфетамин. Главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" - Варна, обяви, че полевия тест за алкохол е бил отрицателен. Полицията изрично натърти, че от значение за разследването ще бъде резултата от кръвната проба, а не от полевия тест за наркотици.

Кръвната проба за наркотици, взета от Нейко Нейков - водач на състезателния автомобил, който участва в рали по планинско изкачване във Варна, е отрицателна, съобщиха в понеделник привечер от окръжната прокуратура във Варна. Кръвната проба е отрицателна и за алкохол.