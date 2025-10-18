Трима тийнейджъри загинаха в катастрофа край Созопол

Илияна Димитрова Причините за тежката катастрофа се изясняват под наблюдението на Бургаската районна прокуратура.

Трима младежи в тийнейджърска възраст загинаха при тежка катастрофа край Созопол. Инцидентът е станал в петък около 23:00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Бургас.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол 18-годишният шофьор се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Водачът е момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка е получил предходния ден - на 16 октомври. Управляваният от него лек автомобил е бил "Ауди А4" с варненска регистрация.

Шофьорът е загинал на място. На задната седалка в автомобила е пътувал 17-годишен германски гражданин, който също починал на място.

С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това е било 17-годишно момче от с. Габър, което е починало преди пристигането в болницата.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за тежката катастрофа се изясняват под наблюдението на Бургаската районна прокуратура.

Ден по-рано в Лом също млад шофьор - на 23 години, уби на тротоар 66-годишна пешеходка. Водачът изпреварвал камион, изгубил управление над колата, тя излязла от платното, помела жената и се забила в оградата на къща.