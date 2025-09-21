Двама души загинаха при тежка катастрофа в центъра на София

Тежка катастрофа е станала на бул. "Драган Цанков" в София. Двама души са загинали, съобщи bTV.
Произшествието е станало в района на Телевизионната кула. Мотоциклет с двама души се е ударил в лек автомобил. Колата се е обърнала по таван. На място са загинали шофьорът на автомобила и водачът на мотора.
18-годишно момиче, което се е возило зад моториста, е с тежка травма в коремната област. Младата жена е откарана в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".
Сигналът е подаден в 12:33 ч. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това са дошли и още две линейки.
На място има също автомобили на пожарната и полицията. Движението в района е затруднено.