Двама души загинаха при тежка катастрофа в центъра на София

Тежка катастрофа е станала на бул. "Драган Цанков" в София. Двама души са загинали, съобщи bTV.

Произшествието е станало в района на Телевизионната кула. Мотоциклет с двама души се е ударил в лек автомобил. Колата се е обърнала по таван. На място са загинали шофьорът на автомобила и водачът на мотора.

18-годишно момиче, което се е возило зад моториста, е с тежка травма в коремната област. Младата жена е откарана в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Сигналът е подаден в 12:33 ч. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това са дошли и още две линейки.

На място има също автомобили на пожарната и полицията. Движението в района е затруднено.