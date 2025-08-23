Медия без
Туристи загинаха при катастрофа на автобус на връщане от Ниагара

22 Авг. 2025
Властите смятат, че повечето пътници не са носили предпазни колани, тъй като много от тях са били изхвърлени от автобуса, който е претърпял тежки щети при инцидента, заяви говорителят на полицията на щата Ню Йорк Джеймс О'Калахан.
X/Alexandra Rios-Malviya @alexandrariostv
Няколко души загинаха, а други са ранени, след като автобус, превозващ туристи след екскурзия до Ниагарския водопад, претърпя катастрофа в щата Ню Йорк, предадоха световните агенции.  

"Има много сериозно ранени и, както току-що беше съобщено от полицията на щата Ню Йорк, има и няколко загинали", написа Марк Полонкарц, управител на окръг Ери, в социалната мрежа X.

Говорителят на полицията на щата Джеймс О'Калахан каза, че автобусът е превозвал повече от 50 души от Ню Йорк до Ниагарския водопад, на границата с Канада, за еднодневна екскурзия, и се е връщал към дома в момента на инцидента, пише БГНЕС.

Много от пътниците са били от индийски, китайски и филипински произход.

"По неизвестни причини превозното средство е загубило контрол, навлезело е в разделителната ивица, превишило е скоростта и е завършило в канавката. Автобусът се е движел с пълна скорост. Не е ударил друго превозно средство", добави О'Калахан. 

Говорителят на полицията каза, че все още има хора, заклещени в останките, а други са били изхвърлени при удара.

Сред загиналите има поне едно дете, заяви О'Калахан, без да посочи конкретен брой на жертвите. 

„Следя отблизо трагичната катастрофа с туристически автобус в Западна Ню Йорк. Сърцето ми е разбито за всички, които загубихме, и за всички ранени, и се моля за техните семейства. Благодаря на нашите смели спасители на мястото на инцидента“, каза сенаторът от Ню Йорк Чък Шумер. 

 

