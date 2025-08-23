Туристи загинаха при катастрофа на автобус на връщане от Ниагара

X/Alexandra Rios-Malviya @alexandrariostv Властите смятат, че повечето пътници не са носили предпазни колани, тъй като много от тях са били изхвърлени от автобуса, който е претърпял тежки щети при инцидента, заяви говорителят на полицията на щата Ню Йорк Джеймс О'Калахан.

Няколко души загинаха, а други са ранени, след като автобус, превозващ туристи след екскурзия до Ниагарския водопад, претърпя катастрофа в щата Ню Йорк, предадоха световните агенции.

"Има много сериозно ранени и, както току-що беше съобщено от полицията на щата Ню Йорк, има и няколко загинали", написа Марк Полонкарц, управител на окръг Ери, в социалната мрежа X.

Говорителят на полицията на щата Джеймс О'Калахан каза, че автобусът е превозвал повече от 50 души от Ню Йорк до Ниагарския водопад, на границата с Канада, за еднодневна екскурзия, и се е връщал към дома в момента на инцидента, пише БГНЕС.

Много от пътниците са били от индийски, китайски и филипински произход.

"По неизвестни причини превозното средство е загубило контрол, навлезело е в разделителната ивица, превишило е скоростта и е завършило в канавката. Автобусът се е движел с пълна скорост. Не е ударил друго превозно средство", добави О'Калахан.

Говорителят на полицията каза, че все още има хора, заклещени в останките, а други са били изхвърлени при удара.

Сред загиналите има поне едно дете, заяви О'Калахан, без да посочи конкретен брой на жертвите.

„Следя отблизо трагичната катастрофа с туристически автобус в Западна Ню Йорк. Сърцето ми е разбито за всички, които загубихме, и за всички ранени, и се моля за техните семейства. Благодаря на нашите смели спасители на мястото на инцидента“, каза сенаторът от Ню Йорк Чък Шумер.