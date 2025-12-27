Медия без
Жена и дете загинаха в каруца, пометена от влак

17-годишен без книжка пък самокатастрофира и се уби край сливенско село

27 Дек. 2025Обновена
От каруцата е останала само куп дървесина
БНТ
От каруцата е останала само куп дървесина

35-годишна жена и 2-годишното ѝ дете са загинали при катастрофа, в която влак е ударил преминаваща през прелез каруца в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщи ОДМВР-Сливен.

Сигналът за фаталния инцидент е подаден на тел.112 в 10:12 ч. днес. В каруцата е имало общо петима души, майката и малкото момиченце са загинали на място, а останалите трима, както и конят, са невредими. Прелезът в кв. „Дебелата кория“ е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери.

Каруцата е ударена от бързия влак Бургас - София. Семейството е тръгнало с нея да събира пластмасови туби от близкото сметище, за да си купи храна. Най-вероятно влакът е закачил опашката на каруцата.

"Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана", заяви пред БНТ Стефан Иванов, съпруг на загиналата жена.

В ранните часове на деня - малко след 1:00 ч., отново в Сливенско, на пътя за село Кипилово, пък 17-годишен тийнейджър е самокатастрофирал с лек автомобил "Ауди А3". Непълнолетният и неправоспособен шофьор е загинал, а 16-годишният му спъктик е тежко ранен и е транспортиран в болница в Сливен.

 

катастрофа

