В Испания стана трета влакова катастрофа за 4 дни

Инцидентът е възникнал в Мурсия, като този път всичко се размина само с ранени

Днес, 15:08
На мястото на удара има спешни екипи и полиция, движението на влакове е спряно
На мястото на удара има спешни екипи и полиция, движението на влакове е спряно

Трета влакова катастрофа в рамките на 4 дни стана в Испания, като този път се размина без жертви.

Днес пътнически влак се е ударил в кран в югоизточния регион Мурсия, при което поне трима души са леко ранени, съобщи държавният жп оператор „Ренфе“. 

„Има няколко леко пострадали. Кранът не е собственост на „Ренфе“ - заяви говорител на компанията. Спешните служби в Мурсия потвърдиха, че катастрофата е станала на територията на община Алумбрес, но не уточняват броя на пострадалите. Само допълниха, че влакът не е дерайлирал, и че на мястото са изпратени полиция и пожарникари. Движението по линията между град Картахена и село Лос Ниетос е временно преустановено.

Испания бе разтърсена от тежки железопътни катастрофи, отнели живота на общо 44 души и ранили десетки, което породи съмнения относно безопасността на жп системата.

В неделя сблъсък между два високоскоростни влака в южния регион Андалусия отне живота на 43 души – най-смъртоносният жп инцидент в Испания за над десетилетие. Във вторник пък пътнически влак се вряза в отломки от срутена подпорна стена край Барселона, при което загина един човек, а 37 бяха ранени.

Още след тези две катастрофи сндикатът на машинистите обяви тридневна стачка за февруари, като посочи, че това е „единственият законен начин работещите да поискат възстановяване на безопасността на железопътната система“ както за персонала, така и за пътниците.

