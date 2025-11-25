Медия без
Трима души загинаха при жестока катастрофа

Водачът на товарния автомобил, който е ударил челно лека кола край Пловдив, е арестуван

Днес, 07:53
Илияна Кирилова

Жестока катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовище на околовръстния път на Пловдив и ул. Захаридово. Сигналът е получен в полицията около 22:10 ч.

Според предварителната информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен водач, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил, разказва БНТ. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота. 

Шофьорът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

