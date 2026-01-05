Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Един загина и четирима са ранени след предполагаема гонка

В инцидента са участвали три коли, а пострадалите са между 18 и 23 г., обяви прокуратурата

05 Яну. 2026Обновена
Европейският център за транспортни политики пусна смразяващи снимки от инцидента
Европейски център за транспортни политики
Европейският център за транспортни политики пусна смразяващи снимки от инцидента

Млад мъж загина, а четирима са ранени при тежка катастрофа край Велико Търново. Инцидентът е станал малко след полунощ на изхода на града в посока Прохода на Републиката.

Ударили са се три коли, като по неофициална информация до сблъсъка се е стигнало при организирана гонка в района.

Четиримата ранени са настанени са лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов". По данни на лечебното заведение двама са в ортопедия, а други двама - в хирургия с различни гръдни травми. 

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Пожарната, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Участъкът е останал временно затворен часове наред.

На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.

По-късно и прокуратурата пусна официално съобщение за инцидента, в което се потвърждава за един загинал и четирима пострадали с причинени средни телесни повреди. 

Държавното обвинение разказва и, че около 00,30 часа на 05.01.2026 г. на първокласен път I-5 (в участъка в местността „Дълга лъка“ в гр. Велико Търново) е настъпило пътнотранспортно произшествие с участието на три леки автомобила -  "Фолксваген Голф" и „Сеат“, движещи се в посока от гр. Велико Търново към гр. Дебелец и управлявани от правоспособни водачи от с. Присово и от гр. Горна Оряховица на по 18 години, и насрещно движещ се „Опел Корса“, управляван от 23-годишен жител на Горна Оряховица.

В резултат на произшествието на място е починал пътник в лекия автомобил „Опел Корса“. Водачите на другите два автомобила и пътниците в тях са получили различни наранявания и са настанени за лечение в болница.

Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване. По първоначални данни идващият от гр. Велико Търново лек автомобил „Фолксваген“ е навлязъл в лентата на насрещно движещия се „Опел“, където е настъпил удар между тях, след което последният е отхвърлен в другата лента и там настъпва втори удар с движещия се зад фолксвагена лек автомобил „Сеат“.

Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар. Водачите са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с техническо средство като резултатите са отрицателни. Взети са им и кръвни проби за изследване, резултатите от което се очакват, разказва прокуратурата

Разпитват се свидетели, назначени са експертизи и под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дрифт, жертви на катастрофа, катастрофа

Още новини по темата

Жена и дете загинаха в каруца, пометена от влак
27 Дек. 2025

Кола уби две пешеходки на тротоар във Варна
22 Дек. 2025

Кола блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека
16 Дек. 2025

Шофьор стреля на столично кръстовище
07 Дек. 2025

Кола се вряза в заведение във Враца
01 Дек. 2025

Трима души загинаха при жестока катастрофа

25 Ноем. 2025

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
12 Ноем. 2025

Съд пусна срещу 5000 лв. изпотрошилия 6 коли на "Витошка"
05 Ноем. 2025

Загиналият 18-годишен шофьор се е движел с поне 160 км в час
19 Окт. 2025

Трима тийнейджъри загинаха в катастрофа край Созопол
18 Окт. 2025

Рали пилотът, който се вряза в публиката, е пуснат без обвинение от ареста
06 Окт. 2025

Рали пилотът, който се вряза в публиката, е с положителен тест за амфетамини

05 Окт. 2025

Двама са ранени при челен сблъсък на градски автобуси в Пловдив
01 Окт. 2025

Двама души загинаха при тежка катастрофа в центъра на София
21 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?