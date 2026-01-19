Медия без
Два високоскоростни влака дерайлираха в Испания

Днес, 00:21
BGNES/EPA

Най-малко 21 души са загинали, над 100 са ранени, като 25 от тях са в тежко състояние след дерайлирането на два високоскоростни влака в община Адамус (Кордоба). Неуточнен брой хора са заклещени в отломките на влаковете, според съобщение на информационната агенция Efe. Мобилизирани са пожарникари, медицински екипи и Гражданската гвардия.

Общо 317 души са пътували във влака на компанията Iryo 6189, който е потеглил в 18:40 ч. от Малага за мадридската гара "Пуерта де Аточа". Едва час по-късно последните му три вагона дерайлират и навлизат в съседния коловоз, по който се е движил влак Alvia на Renfe (AV 2384) с дестинация Уелва, който също дерайлира. Един от загиналите е машинистът на втория влак.

Движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия е спряно. Източници от железопътния оператор Adif обясняват, че в момента операциите, координирани с Министерството на транспорта, са фокусирани върху установяване на точния брой на засегнатите. Все още не са известни причините, довели до дерайлирането на влака на Iryo и последвалия сблъсък.

„Сблъсъкът е бил ужасен, в резултат на което първите два вагона на влака на Renfe са изхвърчали от релсите. Броят на жертвите не може да бъде потвърден в този момент. Най-важното сега е да се помогне на пострадалите“, публикува министърът на транспорта Оскар Пуенте в социалната мрежа X.

  • Място на инцидента: Адамус се намира в планински район, което затруднява достъпа на тежка техника до мястото на катастрофата.

  • Търговски оператори: Това е един от първите мащабни инциденти в Испания, в който е замесен частен оператор (Iryo) заедно с държавния (Renfe), след либерализацията на пазара.


     

     

