Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"

Днес, 15:32
Часове наред беше блокирано движението на площад Славейков
БНТ
Часове наред беше блокирано движението на площад Славейков

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с велосипед на площад "Славейков" в София. Инцидентът е станал с трамвай номер 10 в района на спирка, предава БНТ.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13.35 ч., а в 13.40 линейката е била на място. Детето е откарано с автомобил на общината от мястото на произшествието, посочват от ЦСМП.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", потвърдиха от лечебното заведение. Прието е в детската противошокова зала. Извършват се необходимите прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

Спешен екип е прегледал ватманката на мотрисата - жена на 51 години, която е била в обострено нервно състояние - предложили са ѝ да я откарат до болница, но тя е отказала и спешният екип я е оставил на място. 

Изясняват се обстоятелствата около инцидента.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

площад Славейков, катастрофа

Още новини по темата

Съд пусна срещу 5000 лв. изпотрошилия 6 коли на "Витошка"
05 Ноем. 2025

Загиналият 18-годишен шофьор се е движел с поне 160 км в час
19 Окт. 2025

Трима тийнейджъри загинаха в катастрофа край Созопол
18 Окт. 2025

Рали пилотът, който се вряза в публиката, е пуснат без обвинение от ареста
06 Окт. 2025

Рали пилотът, който се вряза в публиката, е с положителен тест за амфетамини

05 Окт. 2025

Двама са ранени при челен сблъсък на градски автобуси в Пловдив
01 Окт. 2025

Двама души загинаха при тежка катастрофа в центъра на София
21 Септ. 2025

Шеф на организация на инструкторите: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
25 Авг. 2025

Туристи загинаха при катастрофа на автобус на връщане от Ниагара
23 Авг. 2025

Катастрофа на тирове блокира АМ "Хемус" край София
19 Авг. 2025

Агенция не откри нарушения при шофьорския курс на влетелия в автобус водач
18 Авг. 2025

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София
15 Авг. 2025

10 души, сред които 4 деца, пострадаха при катастрофа в Хаинбоаз
01 Авг. 2025

Свидетел потвърди пред съда, че водачът на тира не е помогнал на Сияна

30 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън