Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с велосипед на площад "Славейков" в София. Инцидентът е станал с трамвай номер 10 в района на спирка, предава БНТ.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13.35 ч., а в 13.40 линейката е била на място. Детето е откарано с автомобил на общината от мястото на произшествието, посочват от ЦСМП.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", потвърдиха от лечебното заведение. Прието е в детската противошокова зала. Извършват се необходимите прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

Спешен екип е прегледал ватманката на мотрисата - жена на 51 години, която е била в обострено нервно състояние - предложили са ѝ да я откарат до болница, но тя е отказала и спешният екип я е оставил на място.

Изясняват се обстоятелствата около инцидента.