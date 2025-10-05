Рали пилотът, който се вряза в публиката, е с положителен тест за амфетамини

Би Ти Ви Би Ти Ви разпространи кадри от мястото на удара и от преобърналата се кола

Пилотът, врязал се в тълпа във Варна по време на състезание, е с положителен полеви тест заамфетамин. Това обяви на брифинг главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" - Варна, цитиран от Нова тв. При инцидента загина мъж, а 7 души са ранени и са настанени в болница момиче.

Полевият тест за алкохол е отрицателен. Рали пилотът доброволно е предоставил кръвна проба във Военномедицинска академия. Мъжът е задържан за 24 часа. Полицията изрично обяви, че от значение за разследването ще бъде резултата от кръвната проба, а не от полевия тест.

Полицейският началникът заяви, че състезанието е било в затворен маршрут, за който важат специфични правилау като не се прилага Закона за движение по пътищата. "Ангажимент по обезопасяване на трасето и преценка на уязвимите зони е от страна на организаторите", каза той.

Комисар Димитър Луков, началник на отдел "Охранителна полиция", заяви, че по силата на договор с организатора на мероприятието, МВР-Варна е имало ангажимент само да преустанови движението. Полицията не е имала ангажимент да охранява състезанието. "Нашият ангажимент беше да осигурим постъпите", заяви Луков.

Часове по-рано стана известно, че 60-годишен мъж е загинал, а 27-годишна жена е тежко ранена, след като състезателен автомобил се заби в публиката край Варна.

Пострадали са общо осем души, като броят им може да се увеличи, тъй като има и хора с по-леки травми, които в момента се транспортират към болниците. Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 ч.

До трагичния инцидент се стига, след като по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, автомобил изпуска завой, минава през мантинелата и се врязва в публиката, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР-Варна.

Часове след трагедията се намеси и окръжната прокуратура във Варна, която започна досъдебно производство за инцидента. Оттам обявиха, че разследването се води по текста от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за причиняване на смърт "поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност". Този текст се използвал, когато се касае за спортно събитие. "Този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба", твърди държавното обвинение. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

Инцидентът е станал около 11:00 ч. днес, на завой по пътя за ж.к. „Виница“, в района на Аладжа манастир. 30-годишният водач на спортен автомобил, участващ в надпреварата, губи контрол над превозното средство и се врязва в публиката, разказва прокуратурата. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в реанимация с опасност за живота, трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение.

Водачът на автомобила не е пострадал, той е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.

По-рано за Радио Варна директорът на Дирекция "Спорт" в община Варна Кристиан Димитров каза, че зрителите многократно са били предупреждавани, за това, че се намират в опасна и забранена зона. Пак по думите на Димитров, самите зрители са пренебрегнали предупрежденията, като са се скриели в храстите до трасето на състезанието.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев обяви, че е разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България и организацията на проведеното рали. Целта е да се установи дали са спазени всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

"Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика", каза на брифинг Слави Славов, който е спортен директор на състезанието.

“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много. По време на първата обиколка за загряване заедно с отговорника по сигурността Красимир Кръстев се движехме зад спортните автомобили, за да гледаме по трасето за нередности. На мястото на инцидента в 10:20 ч. нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика”, коментира той.

“Автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 минути. В 11:08 получихме сигнал по радиостанциите за кола, която е катастрофирала, и пострадала публика. Веднага разпоредих червен флаг, което е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки на - едната се намира на Т-образното кръстовище, другата е на старта”, каза Славов. Той е тръгнал заедно с втората линейка и полицията.

“В 11:12 ч. се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза спортният директор.

Повикани са три линейки. Първите две са пристигнали в 11:25 ч., а третата - в 11:27 ч. “Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха”, коментира Славов.

Хората, които са пострадали, са стояли зад мантинелата. Според спортния директор те са влезли през гората. “Това е състезателен инцидент. Случва се. Дошъл е с малко по-висока скорост, видял е, че няма да може да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките, и след това се е забил”, каза той за катастрофиралия пилот. “Преди състезанието тестваме за алкохол, но за наркотици нямаме възможност”, допълни той.

Събитието е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди десет години. В състезанието участват 34 екипажа от цялата страна.

Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла. Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.

БТА припомня, че в края на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.