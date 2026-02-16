Младежът, който се вряза в автобус в София, е обвинен за умишлена смърт

БГНЕС архив Виктор Илиев е вече не само обвиняем, но и подсъдим

Прокуратурата предаде на съд 21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобила си в автобус и причини смъртта на един човек, а други четирима души рани. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

При това Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) срещу Илиев за умишлено причинена смърт. Това е станало при управление на МПС със скорост 163 км/ч и реализирано пътнотранспортно произшествие със спрял автобус,

Според обвинителния акт на 15.08.2025 г., между 01,00 ч. и 01,30 ч., обвиняемият отишъл в кв. „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Илиев имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима пасажери се качили в горепосочения автомобил, след като обвиняемият им предложил да ги повози. Младежът карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си. При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си, разказва прокуратурата. .

Около 01,46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. В.И. движейки се по бул. „Константин Величков“ и приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение“ управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра, разрушил пешеходната преграда, вследствие на което погасил част от скоростта си.

Със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч, автомобилът, шофиран от Илиев, излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус.

И.А. - пътник, който седял в средата на автобуса, загубил живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета на 21.08.2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.