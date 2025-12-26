Медия без
Туристи по анцуг и маратонки бедстваха в снега на Витоша

Днес, 13:44
БГНЕС

Двама зле екипирани за зимни условия туристи са били транспортирани с моторни шейни до хижата на Черни връх от планински спасители, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК). 

Около 20:30 часа снощи в службата е постъпил сигнал за дезориентирани туристи на пътеката от хижа „Алеко“ към Черни връх. Времето е било мъгливо, със снеговалеж и температури около минус 8 градуса. Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки.

Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.  Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см, пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.

Витоша, туристи

