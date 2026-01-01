Медия без
Има лавинна опасност и заледявания на Витоша

Днес, 11:44
На Витоша е слънчево, но има лавинна опасност, пътеките са заледени, а температурите варират между минус 21 и минус 11 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба пред БТА. 

Времето е ясно с умерен до силен вятър във високите части на планините. На места се очаква да има преминаваща мъгла. Пътеките са заледени, не трябва да се навлиза в лавиноопасни терени, предупредиха от службата. Добрата новина е, че през последното денонощие няма изгубени и пострадали туристи.

Преди ден от Планинската спасителна служба поясниха, че нямат договорни отношения с фирмите, обслужващи следните ски зони:  „Картала” в Рила, „Безбог“ в Пирин и „Осогово“ в Осогово, както други по-малки ски зони. В тези райони ПСС при БЧК не осигурява спасяване на скиори и сноубордисти. При настъпване на инцидент планинските спасители ще реагират по стандартния ред като при нещастен случай в планината,  съгласно тактическия план на отряда на ПСС, отговарящ за съответния район. От пострадалите ще се изисква валидна планинска или друга застраховка, която покрива разходите на ПСС при БЧК.

