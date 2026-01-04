Медия без
София затвори пътищата към Витоша

Днес, 12:40

С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столичната община взе решение от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към Витоша в направления Алеко и Златните мостове. Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра, съобщават от пресцентъра на Столичната община. От градската управа призовават туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи. Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до дървета и паркове, строителни обекти и скелета, сгради с нестабилни елементи, електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят курсове на градския транспорт: Линия 66 (от Алеко) в 16:00 ч., 16:30 ч. и 17:00 ч. и Линия 61 (от Златните мостове) в 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч. и 18:30 ч. Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове, съобщават от Столичната община. По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи.

Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове, информират от Общината. В прессъобщението се посочва още, че Столична община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна, добавят от Общината.

Вчера жена загина вследствие на паднало дърво върху движеща се кола на път за Витоша. В колата, управлявана от съпруга й, са пътували и двете им деца, които не са пострадали, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.    На 3 януари преди обед заради поривите на вятъра имаше 45 сигнала за паднали клони и дървета в София, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната общината. Получени бяха и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти. 

