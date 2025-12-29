Медия без
В Пирин бе обявена трета степен за опасност от лавини

Условията за туризъм в планините в момента са изключително рискови, предупредиха от ПСС

Днес, 08:35
Планинският туризъм в момента носи рискове, предупредиха от спасителната служба.
Ниските температури, значителните снеговалежи и бурните ветрове правят условията за туризъм в планината много неблагоприятни, предупредиха от Планинската спасителна служба (ПСС). На много места има и опасност от лавини. Най-критични са условията в момента в Пирин, където за днес е обявена трета степен за опасност от лавини от 5-степенната европейска скала.

"Най-големият фактор, който последните дни влияеше върху лавинната опасност, е вятърът. Той вчера достигна над 130 км в час, което е много, много силен вятър и измества снежите маси по посока на вятъра. Като се очаква днес да има снежни навявания и ветрови дъски се наричат тези, които може да предизвикат лавина. Трябва да се внимава. Не става въпрос само за скиори и сноубордисти, а и за планинари", заяви пред БНТ Андрей Балевски от Българска лавинна асоциация. Той допълни, че снежната покривка изглежда сравнително стабилна, но при навлизане на скиори, сноубордисти или пешеходци е възможно откъсване на снежни маси, особено в подветрените склонове и в близост до билата. Силният вятър през последните дни е образувал нови снегонавявания, снежни дъски и козирки.

Спасителите отчитат и друг сериозен проблем - подценяването на зимните условия. Много туристи използват летни маршрути, които през зимата са изключително опасни. Често срещан пример е опитът за изкачване на връх Вихрен по класическия летен маршрут, който при сегашната снежна обстановка крие висок лавинен риск.

От ПСС съветват туристите да се движат само по зимната маркировка, предварително да планират маршрута си, да уведомят близките си за намеренията си и да носят подходяща екипировка. За любителите на зимните спортове експертите препоръчват каране основно по пистите, където условията са най-добри и контролирани.

"Една от основните ни препоръки е туристите да не излизат сами в планината през зимата. Освен че рискуват собствения си живот, те застрашават и спасителите, които тръгват да ги търсят", допълни Александър Весков, началник на ПСС към БЧК. Той напомни, че телефоните трябва да са добре заредени, но и че ниските температури бързо изтощават батериите.

В района на Банско през вчерашния ден бурният вятър наложи спиране на почти всички лифтове във високата част на курорта и временно затваряне на пътища. 

