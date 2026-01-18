Медия без
Лавини в Алпите взеха нови жертви през почивните дни

Днес, 09:51
ЕПА/БГНЕС
Архивна снимка.

Лавина уби трима чешки скиори в Централна Австрия, съобщи полицията. Така общият брой на загиналите в Алпите достигна осем души в събота, пише "Гардиън".

По-рано в събота, в района на Понгау близо до Залцбург, лавина удари друга група от седем скиори извън пистите, уби четирима и рани сериозно друг, съобщиха медиите. Лавина отнесе и друг скиор извън пистите в същия район.

Във вторник лавина уби 13-годишен чех, скиор извън пистите в австрийския алпийски курорт Бад Гащайн.

Миналата неделя 58-годишен скиор загина при лавина в тиролския курорт Верберг в Западна Австрия.

В съседна Швейцария германец загина при лавина, а четирима други души бяха ранени.

Миналия уикенд във Франция шестима скиори загинаха, след като бяха затрупани от лавини в различни алпийски курорти.

