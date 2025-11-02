Медия без
политическа реклама

Лавина уби петима катерачи в Алпите

Днес, 13:35
Петима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Алпите. Групата тръгнала към връх Чима Вертана в планинския масив Ортлес, близо до италианското селце Солда. Лавината затрупала катерачите, докато се изкачвали към върха.

Снежната и ледена маса повлякла със себе си туристи от две отделни групи.

Телата на двама мъже и една жена бяха открити още вчера, а останалите две жертви - баща и неговата 17-годишна дъщеря, бяха намерени днес.

Двама катерачи са се спасили без наранявания. Масивът Ортлес, който е част от Италианските Алпи и е близо до швейцарската граница, е популярен маршрут сред опитните планинари и алпинисти.

