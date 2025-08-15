Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София

Един човек е загинал, а 6-ма са ранени при тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София.

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Автомобилът се е врязал странично в автобуса от нощната линия на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

По първоначална информация лекият автомобил се е движил с изключително висока скорост.

При инцидента на място е загинал един мъж. По информация на БНР той е сирийски гражданин и е на възраст над 60 години.

"Трима са в тежко състояние и с опасност за живота, а други трима с леки наранявания, като един е освободен за домашно лечение", съобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция.

Към момента не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.

В автомобила, който се е врязъл в автобуса при опит да вземе завоя на бул. "Възкресение", са се возили четирима души. Две момичета са в тежко състояние, самият водач е с леки наранявания. В тежко състояние е и шофьорът на автобуса, пострадал е и кондукторът.

Водачът на автомобила е на 21 години и с две седмици стаж зад волана. Той вече е получил 6 фиша за нарушения, които са били маловажни, посочи комисар Цурински. Автомобилът Ауди, който е управлявал, е собственост на друго лице.