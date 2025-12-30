И в новогодишната нощ в градския транспорт в София ще се плаща с карта

Въвежда се временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София в периода от 31 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г., съобщи Центърът за градска мобилност (ЦГМ), цитиран от БТА. От съобщението излиза, че няма да има проблем да се пътува с банкова карта, просто пари за билетчето за пътуванията, направени на 31 декември и 1 януари, ще бъдат "дръпнати" на 2 януари.

От 1 януари ЦГМ въвежда и допълнителна карта за нощен транспорт за пътниците с дългосрочни абонаменти. Промяната важи за линии N1, N2, N3 и N4. Цената на допълнителната нощна карта ще бъде 3 евро за месец и 30 евро за година. Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната карта за дневния транспорт. Ако зареждате карта от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също ще бъде за същия период - 11 януари - 10 февруари, обясняват от дружеството.

Ако се закупи годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 евро, отбелязаха още ЦГМ, Ако вече имате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент, разясниха също от оператора.

Цените на билетите в евро са закръглени надолу. Така билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 евро, дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 евро, месечна карта, която в момента струва 50 лв., става 25,50 евро, а годишна карта от 365 лв. ще струва 185 евро.

В новогодишната нощ (31 декември срещу 1 януари) от 23:30 ч. до 04:30 ч. градският транспорт ще работи по следния график:

Трамваи

• Линия №5 – на 30 минути

• Линия №7 – на 40 минути

• Линии №10, №11, №18 – на 60 минути

• Линии №20, №22 – на 50 минути

• Линия №27 – на 40 минути

Тролеи

• Линии №1, №2, №7 – на 50 минути

• Линия №9 – на 70 минути

Автобуси

• Линия №72 – на 50 минути

• Линия №73 – на 75 минути

• Линия №83 – на 65 минути

• Линия №85 – на 70 минути

Метро

• Линии №1, 2 и 4 – интервал от 17 до 34 минути

• Линия №3 – на 20 минути