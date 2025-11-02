Медия без
Част от линиите на градския транспорт в София се променят

Става въпрос за трамвайни линии  № 1, 6, 11, 12 и 27

Днес, 08:51
Разкрива се временна автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара „София Север“.
Снимка: Архив
От днес до 24:00 часа на 29 ноември се променя движението на превозни средства на част от линиите на градския транспорт в София заради ремонт на трамваен релсов път, съобщиха от Столична община. Промени ще има в маршрутите на трамвайни линии  № 1, 6, 11, 12 и 27, предава БТА.

Трамвайна линия № 1 ще се движи от надлез „Надежда“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Княгиня Мария Луиза“ - бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и от спирка с код: 2003 „ул. Козлодуй“ по маршрут посока ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 6 ще се движи по маршрут от ж. к. „Обеля- 2“ до гара „София Север“.

Трамвайна линия № 11 ще се движи по маршрут от кв. „Княжево“ до Централна автогара както следва - от кв. „Княжево“ по действащия маршрут до транспортен подлез „Надежда“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и  по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през транспортен подлез „Надежда“ по маршрут до кв. „Княжево“.

Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут от площад „Журналист“ през Централна ж.п. гара до ж.к. „Иван Вазов“ както следва: от площад „Журналист“ до спирка с код 1332 „Централна гара“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута на трамвайна линия № 6 до ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 27 ще изпълнява скъсен маршрут от кв. „Манастирски ливади запад“ до надлез „Надежда“.

Разкрива се временна автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара „София Север“. Маршрутът вижте тук.

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички, съобщи кметът Васил Терзиев.

