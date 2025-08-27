Човекът на "Градска мобилност" е с обвинение за нараняване на двама души

Х/Стопкадър Моментът, в който служител на Центъра за градска мобилност нанася удар с глава на един от участниците в скандала.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност служителя в „Център за градска мобилност“ в София за нанесени телесни повреди на две лица. Това обяви в официално съобщение държавното обвинение. Ден по-рано от видео, разпространено в социалното мрежи, се видя, че въпросното лице от общинското дружество нанесе жесток побой на двама души след грозен скандал за сложена скоба в центъра на столицата.

Според прокуратурата, 39-годишният И.А ще отговаря за това, че на 27.08.2025 г. около 13,50 часа в София, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди. Така той бил реализирал "медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“, обяснява държавното обвинение.

Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Във видеото се виждаше, че в ранния следобед в сряда, двама служители на ЦГМ влизат в пререкание на кръстовището с двама мъже, на чиито автомобил е поставена скоба. Двамата нарушители се опитват да премахнат скобата, когато пристига кола със служителите на ЦГМ. Секунди по-късно скарването преминава в сбиване. На кадрите на охранителна камера се вижда как един от служителите удря глава на единия от опонентите си, след което нанася удар и на другия човек - при това с касов апарат, в лицето.

За случилото се е подаден сигнал в 13:50 ч. на телефон 112, като той е за нападнат служител на ЦГМ по време на изпълнение на служебните му задължения. На място са пристигнали служители на МВР от Пето РПУ и сектор "Общинска полиция".

От Центъра за градска мобилност заявиха, че осъждат всякакво насилие, и ако бъде доказана вината на служителя им, той ще бъде санкциониран.