Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Човекът на "Градска мобилност" е с обвинение за нараняване на двама души

Прокуратурата ще му иска и постоянно задържане под стража след грозните сцени в центъра на столицата

28 Авг. 2025Обновена
Моментът, в който служител на Центъра за градска мобилност нанася удар с глава на един от участниците в скандала.
Х/Стопкадър
Моментът, в който служител на Центъра за градска мобилност нанася удар с глава на един от участниците в скандала.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност служителя в „Център за градска мобилност“ в София за нанесени телесни повреди на две лица. Това обяви в официално съобщение държавното обвинение. Ден по-рано от видео, разпространено в социалното мрежи, се видя, че въпросното лице от общинското дружество нанесе жесток побой на двама души след грозен скандал за сложена скоба в центъра на столицата.

Според прокуратурата, 39-годишният И.А ще отговаря за това, че на 27.08.2025 г. около 13,50 часа в София, в близост до кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“, чрез нанасяне на удари с глава и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама отделни граждани леки телесни повреди. Така той бил реализирал "медико-биологичния признак „временно разстройство на здравето неопасно за живота“, обяснява държавното обвинение.
Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в „Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Във видеото се виждаше, че в ранния следобед в сряда, двама служители на ЦГМ влизат в пререкание на кръстовището с двама мъже, на чиито автомобил е поставена скоба. Двамата нарушители се опитват да премахнат скобата, когато пристига кола със служителите на ЦГМ. Секунди по-късно скарването преминава в сбиване. На кадрите на охранителна камера се вижда как един от служителите удря глава на единия от опонентите си, след което нанася удар и на другия човек - при това с касов апарат, в лицето.

За случилото се е подаден сигнал в 13:50 ч. на телефон 112, като той е за нападнат служител на ЦГМ по време на изпълнение на служебните му задължения. На място са пристигнали служители на МВР от Пето РПУ и сектор "Общинска полиция".

От Центъра за градска мобилност заявиха, че осъждат всякакво насилие, и ако бъде доказана вината на служителя им, той ще бъде санкциониран.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София, Център за градска мобилност

Още новини по темата

Новаци и турска фирма влизат в битка за милиони в София
08 Авг. 2025

81% повече израелски туристи са дошли в София

29 Юли 2025

Нов връх в София - трамвай тегли кола
07 Юли 2025

София най-сетне пусна компенсациите за пътниците за транспортната стачка

02 Юли 2025

София променя линии на градския транспорт
26 Юни 2025

Столична община слага 21 нови камери за скорост
20 Юни 2025

Кола влетя в офис в София
18 Юни 2025

"Синият лъв" и къщата на Гешов ще стават детски градини
10 Юни 2025

Излезе класирането за 1. клас в София
02 Юни 2025

Картите за градския транспорт в София се удължават с 6 дни
30 Май 2025

Бюджетът на София мина измъчено със скандали и пренаписване

29 Май 2025

Затваря се нов участък от бул. "Стамболийски" за ремонт
25 Май 2025

София даде на съд блокирането на поръчките за боклука
23 Май 2025

Борисов нареди кабинетът да отпусне 15 млн. лв. за софийския транспорт
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар