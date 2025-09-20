Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият конкурс за боклука на София затъна в скандали за натиск

Турска фирма се е оттеглила след запалени камиони и неслучайни конкуренти, обяви "Да, България"

Днес, 13:40
Кметът Васил Терзиев се зарадва за широкото участие в процедурата, но се оказва, че има зони с по един участник.
БГНЕС
Кметът Васил Терзиев се зарадва за широкото участие в процедурата, но се оказва, че има зони с по един участник.

И новият конкурс за боклука на София, който бе обявен от кмета Васил Терзиев за безпрецедентно конкурентен, затъна в скандали. Съпредседателите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов съобщиха, че чуждестранният участник за два от районите на София - “Люлин” и “Красно село”, се е оттеглил от процедурата след случай на подпалване на негови камиони. “Остава един участник, който печели, и това е фирма, свързана с Таки. Това е завладяната държава в действие. За това нашия вот на недоверие беше фокусиран върху това“, обявиха в съобщение до медиите Мирчев и Божанов. 

„Преди месеци стартира процедурата за избор на фирми, които ще чистят София. Още тогава имаше индикации, че фирма, свързана с Таки, ще участва в тези търгове. На първия търг, който включва "Красно село" и "Люлин", се включва най-голямата турска компания. Тъй като трябва да бъдат предоставени камиони за почистване, преди два месеца такива камиони на турската фирма са паркирани на паркинг в София. Четири от тях са подпалени. Вчера, при отварянето на офертите, фирмата е отказала участие”, разказаха от партията. Според Мирчев МВР не е предприело нищо по сигнала за палежа, който е бил подаден преди два месеца. „Какво ни струва завладяната държава? През последните години боклукът е извозван на цена 144 лв. на тон. В новата процедура общината дава цена от 200 лв. на тон. Фирмата на Таки дава цена от 420 лв. на тон. До този момент софийските граждани са плащали 66 млн. лв. за пет години, сега ще трябва да дадат 188 млн. лв.,“ допълни Мирчев.

Същото той разказа и снощи в "Панорама". В студиото беше и вътрешният министър Даниел Митов, който заяви, че случая с подпалените камиони се разследва. 

Проверка на “Сега” в профила на купувача показа, че районите “Люлин” и “Красно село” са единствените с отворени ценови оферти от общо 7 зони на града, които в момента са в процедура. Отварянето на офертите е станало на 17 септември, като офертата на турската компания “Норм санаи юрюнлери ималят ве дъш тиджарет лимитед ширекти - клон София” не е отворена. Не става ясно защо се е стигнало до това, информацията на “Да, България” е, че фирмата сама се е отказала. 

Ценовата оферта на другия участник - консорциум “Почистване “Триадица” е отворена. 

От нея се разбира, че прогнозната цена на Столична община е значително завишена. Още при обявяването на процедурата “Сега” писа, че това е един от проблемните моменти в документацията. Столична община реши обявената прогнозна цена да не е пределна. Тоест фирмите да могат да подават и по-високи оферти. Ако тази обособена позиция не бъде прекратена, излиза, че тази зона ще се чисти много по-скъпо от очакваното след състезание с един единствен участник. 

Справка в документацията показва, че в консорциума, който е останал за позицията, участват 5 фирми - Еникорп АД, “Транс 2025” ЕООД, К М Д ЕООД, Етрина ООД и Еко среда ЕОО. Медийни публикации свързват един от участниците - “Транс 2025”, с Христофор Аманатидис по линия на собственика на “Транс 2025” до 28 март, 2025-а година - “Новита холдинг груп”. В миналото Амантинидис е имал участие в тази фирма, по онова време с името “Новита хотели”, като е държал 98% от собствеността на АД-то до 2008 година, после името му не се среща в публичната част на Търговския регистър. Слез 28 март 2025 година “Транс 2025” е еднолична собственост на Стефан Колев.  

Не е ясно след това развитие дали ще се стигне до сключване на договор с консорциума за почистването на "Люлин" и "Красно село". 

Предложената ценова оферта от единствения участик за "Люлин" и "Красно село".
Предложената ценова оферта от единствения участик за "Люлин" и "Красно село".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

битови отпадъци, София

Още новини по темата

Заради състезание в София се ограничава движението
13 Септ. 2025

Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември
10 Септ. 2025

Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев
09 Септ. 2025

Депутати на ИТН внесоха скандален проект за презастрояване на София
07 Септ. 2025

Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача
03 Септ. 2025

Половин София остава без топла вода за 9 дни
31 Авг. 2025

Човекът на "Градска мобилност" е с обвинение за нараняване на двама души
28 Авг. 2025

Новаци и турска фирма влизат в битка за милиони в София
08 Авг. 2025

81% повече израелски туристи са дошли в София

29 Юли 2025

Нов връх в София - трамвай тегли кола
07 Юли 2025

София променя линии на градския транспорт
26 Юни 2025

Столична община слага 21 нови камери за скорост
20 Юни 2025

Кола влетя в офис в София
18 Юни 2025

"Синият лъв" и къщата на Гешов ще стават детски градини
10 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар