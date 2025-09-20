Новият конкурс за боклука на София затъна в скандали за натиск

И новият конкурс за боклука на София, който бе обявен от кмета Васил Терзиев за безпрецедентно конкурентен, затъна в скандали. Съпредседателите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов съобщиха, че чуждестранният участник за два от районите на София - “Люлин” и “Красно село”, се е оттеглил от процедурата след случай на подпалване на негови камиони. “Остава един участник, който печели, и това е фирма, свързана с Таки. Това е завладяната държава в действие. За това нашия вот на недоверие беше фокусиран върху това“, обявиха в съобщение до медиите Мирчев и Божанов.

„Преди месеци стартира процедурата за избор на фирми, които ще чистят София. Още тогава имаше индикации, че фирма, свързана с Таки, ще участва в тези търгове. На първия търг, който включва "Красно село" и "Люлин", се включва най-голямата турска компания. Тъй като трябва да бъдат предоставени камиони за почистване, преди два месеца такива камиони на турската фирма са паркирани на паркинг в София. Четири от тях са подпалени. Вчера, при отварянето на офертите, фирмата е отказала участие”, разказаха от партията. Според Мирчев МВР не е предприело нищо по сигнала за палежа, който е бил подаден преди два месеца. „Какво ни струва завладяната държава? През последните години боклукът е извозван на цена 144 лв. на тон. В новата процедура общината дава цена от 200 лв. на тон. Фирмата на Таки дава цена от 420 лв. на тон. До този момент софийските граждани са плащали 66 млн. лв. за пет години, сега ще трябва да дадат 188 млн. лв.,“ допълни Мирчев.

Същото той разказа и снощи в "Панорама". В студиото беше и вътрешният министър Даниел Митов, който заяви, че случая с подпалените камиони се разследва.

Проверка на “Сега” в профила на купувача показа, че районите “Люлин” и “Красно село” са единствените с отворени ценови оферти от общо 7 зони на града, които в момента са в процедура. Отварянето на офертите е станало на 17 септември, като офертата на турската компания “Норм санаи юрюнлери ималят ве дъш тиджарет лимитед ширекти - клон София” не е отворена. Не става ясно защо се е стигнало до това, информацията на “Да, България” е, че фирмата сама се е отказала.

Ценовата оферта на другия участник - консорциум “Почистване “Триадица” е отворена.

От нея се разбира, че прогнозната цена на Столична община е значително завишена. Още при обявяването на процедурата “Сега” писа, че това е един от проблемните моменти в документацията. Столична община реши обявената прогнозна цена да не е пределна. Тоест фирмите да могат да подават и по-високи оферти. Ако тази обособена позиция не бъде прекратена, излиза, че тази зона ще се чисти много по-скъпо от очакваното след състезание с един единствен участник.

Справка в документацията показва, че в консорциума, който е останал за позицията, участват 5 фирми - Еникорп АД, “Транс 2025” ЕООД, К М Д ЕООД, Етрина ООД и Еко среда ЕОО. Медийни публикации свързват един от участниците - “Транс 2025”, с Христофор Аманатидис по линия на собственика на “Транс 2025” до 28 март, 2025-а година - “Новита холдинг груп”. В миналото Амантинидис е имал участие в тази фирма, по онова време с името “Новита хотели”, като е държал 98% от собствеността на АД-то до 2008 година, после името му не се среща в публичната част на Търговския регистър. Слез 28 март 2025 година “Транс 2025” е еднолична собственост на Стефан Колев.

Не е ясно след това развитие дали ще се стигне до сключване на договор с консорциума за почистването на "Люлин" и "Красно село".