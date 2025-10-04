Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин“ и "Красно село“

София няма да се огъне пред рекета. От утре, 5 октомври, въвеждаме кризисна организация за сметопочистването в "Люлин“ и "Красно село“. Това заяви в профила си в платформата Х кметът на София Васил Терзиев.

"Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а "Софекострой" отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас. Ако се поддадем на този натиск, ако подпишем неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция", обясни Терзиев, допълвайки, че е мобилизиран целия ресурс на общината.

Сметоизвозването ще бъде осигурено.

"Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки", каза той. Терзиев подчерта, че се работи в тясна координация с екипите и на двата района.

Когато се въведе принципът "Замърсителят плаща" за такса смет - ако нищо друго не се промени: не се увеличат цветните контейнери за разделно събиране на отпадъците например, цената ще се увеличи пет пъти. Ако човек плаща в момента 100 лева, ще стане 500 лева. Сега го умножете по две - това е стойността, ако подпиша договор за почистването на Люлин и Красно село с фирмата - кандидат. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев по БНТ. В момента двата района се почистват за 144 лева на тон, ние сме предложили 200 лева на тон боклук прогнозна цена, получихме оферта над 400 лева, обясни Терзиев. Това е опит да бъдем обрани, не съм съгласен, допълни той.

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров обяви вчера, че сформира кризисен щаб за сметоизвозването в района.