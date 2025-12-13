Жители на "Люлин" ще протестират пред Столична община заради боклука

Жители на "Люлин" са заявили протест пред Столична община заради продължаващата криза с боклука. Той ще се проведе на 15 декември от 17 до 20 часа.

Вчера кметът на София Васил Терзиев призна, че продължава да има проблем с извозването на отпадъците. Днес той се включи в почистването на квартала заедно с доброволците. "Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33", коментира Терзиев, цитиран от БТА.

"Реагирах малко емоционално на базата на това, което се случва в "Люлин" и нежеланието на местния кмет да влезе в роля и да поеме поне малко отговорност за разчистването на квартала", каза Терзиев, визирайки районния кмет Георги Тодоров, който по-рано през седмицата каза, че "Люлин" бедства и е изправен пред катастрофа. "Тодоров по принцип отсъства, когато има нещо за вършене", коментира Терзиев.

Кметът съобщи, че е организирал доброволци и техника, за да покаже, че с не толкова много усилия, при добро желание, стегната работа и добра организация, може да има огромен напредък в почистването на отпадъците в "Люлин". "Шест-седем от микрорайоните вече са разчистени, днес работата ще бъде довършена и в останалите части на квартала", увери столичният кмет.

"През седмицата в "Люлин" на терен отпадъците са извозвали 10-11 камиона, днес са 7-8 камиона," допълни Терзиев. Той обаче призна, че това е недостатъчно, но началото на януари се очаква цялата необходима техника, а екипите да се окомплектоват. "Дотогава с общи усилия ще поддържаме нещата добре, каза още кметът Терзиев.

Кметът каза, че колкото пъти се наложи, толкова пъти ще идва в "Люлин", защото трябва да се дава личен пример. "Най-лесно е да седя на дивана и да се вайкам колко е тежък животът, както правят някои хора. Когато действаме като общество, когато има солидарност, точно в проблемите се вижда какво общество сме и дали искаме да сме "пасивни мрънкачи", посочи кметът.

Терзиев все пак се извини за проблемите на "Люлин". Във "Фейсбук" вчера той написа: "Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация. Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност. Утре ще бъда на терен заедно с всички, които помагат за решаването на проблема.

Когато СПТО трябваше спешно да бъде прехвърлено в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в „Люлин“ имахме затруднения. Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука.

Но в момента, в който ситуацията излезе извън контрол, мобилизирахме всичко налично, техника, хора и доброволци, за да бъдат изчистени буквално планини от боклук.

Работим на терен, координираме екипи, променяме маршрути в движение. И резултатите вече се виждат:

От вчера 10, 9 и 8 микрорайон са на регулярно, ежедневно извозване.

От днес 1, 2 и 90% от 3 също са на постоянен режим.

Днес акцията е в 4, 5, 6 и 7 микрорайон.

Всички кофи ще бъдат напълно изчистени, а от утре и тези райони минават на регулярното обслужване."

"Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен. Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден", пише още Терзиев.

Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева каза днес пред медиите, че Общинското дружество "Софекострой" е получило допълнителна техника, която от тази седмица е вече на терен. Работи се съвместно с тях да бъдат оборудвани всички екипи, които са нужни за почистването на толкова голям район като "Люлин". Тя подчерта, че проблемът със зимното почистване е решен в районите "Люлин" и "Красно село".

По отношение на деветте района, чиито договори предстои да изтекат в следващите седмици, Бобчева информира, че другата седмица ще обявят тяхното решение. "Подозирам, че ще ви изненадаме," коментира тя.