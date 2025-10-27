Критиките към Терзиев за кризата с боклука стават все по-остри

Столична община няма да отменя кризисното положение със сметосъбирането на кварталите "Люлин" и "Красно село" въпреки заявките, че до края на изтеклия уикенд сметосъбирането ще бъде възстановено на 100%. Седмицата започна с извънреден брифинг, на който зам.-кметът по екология Надежда Бобчева и шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков обявиха, че се водят разговори как на гражданите от "Люлин" и "Красно село" да бъдат предоставени контейнери за разделно събиране на отпадъците. На този фон критиките към кмета Васил Терзиев за липсата на трайно решение и мълчанието по обявената проблемна поръчка за сметосъбирането стават все по-остри.

На фона на заринати с боклуци точки в двата квартала общината обяви, че търси начин да засили разделното събиране. "Ще стартираме цялостна кампания за разделно събиране. Ще увеличим точките, в които се събира разделно", обясни зам.-кметът Бобчева. Тя призна, че уикендът се е оказал по-тежък от очакваното, като тази сутрин все още има критични точки, които Общината ще почиства и извозва приоритетно днес. Основната причина за забавянето е липсата на достатъчно шофьори и работници, което не позволява мобилизирането на всички налични камиони. Днес обаче постъпват нови екипи, които ще решат частично проблема, обещават от общината.

В кризисния щаб от днес се включва и представител на “Софекострой” - общинското дружество на подчинение на Столичния общински съвет, от което се очаква да поеме трайно сметоизвозването в двата района. За да се изчистят натрупаните от уикенда отпадъци, днес екипите ще работят паралелно по график и по сигнали за места, които имат спешна нужда от сметоизвозване. Целта е всичко, натрупано от предходните дни в "Люлин", да бъде извозено още в рамките на деня. Неделков обясни, че днес общината разполага с общо 8 екипа с големи сметосъбиращи камиони: 6 на СПТО (сред които 2 на "гората.бг", 1 от Панагюрище и 1 от Елин Пелин) и 2 на "Софекострой" с опитни екипажи. Отделно още 5 малки камиончета са предвидени за по-труднодостъпните места, 1 камион с щипка, 1 мултилифт и 1 четири кубиков камион за едрогабаритни отпадъци. Бобчева благодари на жителите на кварталите, които полагат усилия да помагат в кризата.

Тази техника продължава да е недостатъчна, коментираха в ефира на bTV общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски и Ваня Григорова. "От три дни "Хиподрума" не е чистен, в "Красно село" са чистили 4 от необходими 9 камиона, в "Люлин" е по-зле", коментира Андрей Зографски. И Зографски, и Ваня Григорова разкритикуваха ключов пропуск при обявяването на обществената поръчка за чистенето на кварталите - отказват прогнозната цена да се фиксира като пределна и даденото право на фирмите да подават и по-високи оферти. Съветникът Симеон Ставрев от ПП-ДБ защити за пореден път това решение с аргумента, че пределните цени щели да се обжалват. Това противоречи на практиката на самата община по много поръчки, при които прогнозните цени са пределни и фирми, които подават по-високи оферти, се дисквалифицират. Законът за обществените поръчки също дава категорично право на възложителя да прецени какъв ресурс може да отдели по поръчките. "В поръчките на редица други градове за сметосъбиране прогнозните цени са пределни", изтъкна Зографски.

Ваня Григорова пък попита откъде кметът Васил Терзиев знае, че в поръчката е искала да участва и втора турска фирма. В момента в състезанието се включи само едно дружество - "Норм", но Терзиев говори за второ дружество, чийто лиценз бил отнет. Откъде знае кметът, че има такава фирма, тя не фигурира с намерение да участва в тази процедура по ЗОП, изтъкна Григорова. "Кметът няма право да преговаря с потенциални кандидати и да ги кани лично в открита процедура", категорична беше тя. Григорова изтъкна и съмнителния опит на другия участник от Турция - фирмата "Норм", която има основен предмет на дейност в сектора на отбраната и е изпълнявала само спорадично дейност сметосъбиране.

И Зографски, и Григорова недоумяват защо трета седмица кметът продължава да мълчи какво ще предприеме по обществената поръчка и защо не прекратява позиции, по които няма нито един участник или има кризисна ситуация - като тази в "Красно село" и "Люлин". Съветниците не разбират и защо се бави доклад, внесен от март месец, за разширяване капацитета на СПТО. Общинският съвет очакваше яснота по плановете на кмета за поръчката на миналото заседание в четвъртък, но план не бе представен и той остава едва за 13 ноември.