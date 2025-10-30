Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Решенията по поръчката за боклука в София се оказаха с грешки

Турският участник в процедурата е объркан в протоколи и в решенията за класиране

Днес, 09:44
Вчера бяха разчистени критични точни по вътрешните улици в част от районите на "Люлин".
Столична община
Вчера бяха разчистени критични точни по вътрешните улици в част от районите на "Люлин".

Столична община е допуснала грешки в протоколите от работата на комисията по обществената поръчка за сметосъбирането, както и в 2 от трите взети до момента решения. В почти всички документи, с изключение на първия протокол по процедурата, е объркан един от участниците - консорциумът с участие на турската фирма “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитид Ширкети - Клон София КЧТ”. В почти всички документи общината е изписала турската фирма като участник, пропускайки факта, че тя се явява в консорциум с фирма “Изи Еко Клийн”. Наименованието на консорциума е “Норм Изи Еко София” и той би следвало да фигурира по този начин в протоколите, доклада и решенията по процедурата, но в повечето документи е изписано само наименованието на турската компания. 

Това става ясно от проверка след публикувани от общината две решения за поправка на явна фактическа грешка. 

Решенията са публикувани в профила на купувача на Столична община на 29 октомври. С първото решение общината поправя наименованието на изпълнителя, класиран на първо място за сметосъбирането в зона 4 - “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Това е единствената зона с определен нов изпълнител - именно консорциума с турско участие. Уточнява се, че наименованието е объркано и в протоколите. Общината е пропуснала да отбележи, че е сгрешен и докладът на комисията. 

С второто решение за отстраняване на явна фактическа грешка общината е поправила изписването на участника в обособената позиция за 6-а зона - “Красно село” и “Люлин”. Тук до отваряне на ценовата оферта на консорциума с турско участие не се стигна, защото той се отказа да декриптира офертата и общината реши да прекрати позиция, по която единствената отворена оферта се оказа много скъпа на консорциум, свързван с Христофор Аманатидис-Таки. И тук общината изтъква, че е допусната грешка и в протокола от работата на комисията, но не е споменала сгрешения окончателен доклад. 

ТЕМПО

От общината обещаха днес в кризисните райони "Красно село" и "Люлин" да се постигне 100% сметосъбиране по обичайния график за районите от преди кризата. Ще започне постепенно изтегляне и големите сиви контейнери, поставени на ключови точки в началото на кризата. Общината отчита, че двата квартала днес ще се чистят от следната техника: 

 

Район „Люлин“ (Обслужва се от СПТО):

  • 7 големи сметосъбиращи камиона тръгнаха по маршрутите за изпълнение на графика.

  • 6 малки камиончета (ИБТ) са насочени към вътрешнокварталните и труднодостъпни зони.

  • Допълнително е мобилизирана 1 голяма бригада и щипка за почистване на специфични натрупвания.

2. Район „Красно село“ (Обслужва се от „Софекострой“):

  • 3 големи сметосъбиращи машини работят по два курса през деня.

  • Очаква се подкрепление от поне още два камиона през деня, които ще се присъединят към екипите, след като приключат със своите наряди в „Красна поляна“.


 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране

Още новини по темата

Терзиев най-сетне реши да действа по скандалната поръчка за боклука
29 Окт. 2025

Общината видя саботажи в заринатия в боклуци "Люлин"
28 Окт. 2025

Критиките към Терзиев за кризата с боклука стават все по-остри

27 Окт. 2025

Васил Терзиев бави решенията за скандалната поръчка с боклука

23 Окт. 2025

Жителите на “Красно село” и “Люлин” са бесни от хвалбите с боклука
20 Окт. 2025

Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят

10 Окт. 2025

София засега отказва допълнителна помощ за боклука от кабинета

09 Окт. 2025

Гражданите в помощ на София - доброволци закупиха и камиони
09 Окт. 2025

4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София

09 Окт. 2025

Затворници ще помагат за боклука на София
08 Окт. 2025

Васил Терзиев: Хора с прякори няма да ограбват столичани

03 Окт. 2025

Десните призоваха Васил Терзиев да отмени мегатърга за чистотата

02 Окт. 2025

Задава се хаос с чистенето на огромни квартали в София

01 Окт. 2025

София пуска мегапоръчката за над половин милиард за боклука
05 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте