Решенията по поръчката за боклука в София се оказаха с грешки

Столична община е допуснала грешки в протоколите от работата на комисията по обществената поръчка за сметосъбирането, както и в 2 от трите взети до момента решения. В почти всички документи, с изключение на първия протокол по процедурата, е объркан един от участниците - консорциумът с участие на турската фирма “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитид Ширкети - Клон София КЧТ”. В почти всички документи общината е изписала турската фирма като участник, пропускайки факта, че тя се явява в консорциум с фирма “Изи Еко Клийн”. Наименованието на консорциума е “Норм Изи Еко София” и той би следвало да фигурира по този начин в протоколите, доклада и решенията по процедурата, но в повечето документи е изписано само наименованието на турската компания.
Това става ясно от проверка след публикувани от общината две решения за поправка на явна фактическа грешка.
Решенията са публикувани в профила на купувача на Столична община на 29 октомври. С първото решение общината поправя наименованието на изпълнителя, класиран на първо място за сметосъбирането в зона 4 - “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Това е единствената зона с определен нов изпълнител - именно консорциума с турско участие. Уточнява се, че наименованието е объркано и в протоколите. Общината е пропуснала да отбележи, че е сгрешен и докладът на комисията.
С второто решение за отстраняване на явна фактическа грешка общината е поправила изписването на участника в обособената позиция за 6-а зона - “Красно село” и “Люлин”. Тук до отваряне на ценовата оферта на консорциума с турско участие не се стигна, защото той се отказа да декриптира офертата и общината реши да прекрати позиция, по която единствената отворена оферта се оказа много скъпа на консорциум, свързван с Христофор Аманатидис-Таки. И тук общината изтъква, че е допусната грешка и в протокола от работата на комисията, но не е споменала сгрешения окончателен доклад.
От общината обещаха днес в кризисните райони "Красно село" и "Люлин" да се постигне 100% сметосъбиране по обичайния график за районите от преди кризата. Ще започне постепенно изтегляне и големите сиви контейнери, поставени на ключови точки в началото на кризата. Общината отчита, че двата квартала днес ще се чистят от следната техника:
Район „Люлин“ (Обслужва се от СПТО):
-
7 големи сметосъбиращи камиона тръгнаха по маршрутите за изпълнение на графика.
-
6 малки камиончета (ИБТ) са насочени към вътрешнокварталните и труднодостъпни зони.
-
Допълнително е мобилизирана 1 голяма бригада и щипка за почистване на специфични натрупвания.
2. Район „Красно село“ (Обслужва се от „Софекострой“):
-
3 големи сметосъбиращи машини работят по два курса през деня.
-
Очаква се подкрепление от поне още два камиона през деня, които ще се присъединят към екипите, след като приключат със своите наряди в „Красна поляна“.