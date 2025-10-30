Решенията по поръчката за боклука в София се оказаха с грешки

Столична община е допуснала грешки в протоколите от работата на комисията по обществената поръчка за сметосъбирането, както и в 2 от трите взети до момента решения. В почти всички документи, с изключение на първия протокол по процедурата, е объркан един от участниците - консорциумът с участие на турската фирма “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитид Ширкети - Клон София КЧТ”. В почти всички документи общината е изписала турската фирма като участник, пропускайки факта, че тя се явява в консорциум с фирма “Изи Еко Клийн”. Наименованието на консорциума е “Норм Изи Еко София” и той би следвало да фигурира по този начин в протоколите, доклада и решенията по процедурата, но в повечето документи е изписано само наименованието на турската компания.

Това става ясно от проверка след публикувани от общината две решения за поправка на явна фактическа грешка.

Решенията са публикувани в профила на купувача на Столична община на 29 октомври. С първото решение общината поправя наименованието на изпълнителя, класиран на първо място за сметосъбирането в зона 4 - “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. Това е единствената зона с определен нов изпълнител - именно консорциума с турско участие. Уточнява се, че наименованието е объркано и в протоколите. Общината е пропуснала да отбележи, че е сгрешен и докладът на комисията.

С второто решение за отстраняване на явна фактическа грешка общината е поправила изписването на участника в обособената позиция за 6-а зона - “Красно село” и “Люлин”. Тук до отваряне на ценовата оферта на консорциума с турско участие не се стигна, защото той се отказа да декриптира офертата и общината реши да прекрати позиция, по която единствената отворена оферта се оказа много скъпа на консорциум, свързван с Христофор Аманатидис-Таки. И тук общината изтъква, че е допусната грешка и в протокола от работата на комисията, но не е споменала сгрешения окончателен доклад.

ТЕМПО

От общината обещаха днес в кризисните райони "Красно село" и "Люлин" да се постигне 100% сметосъбиране по обичайния график за районите от преди кризата. Ще започне постепенно изтегляне и големите сиви контейнери, поставени на ключови точки в началото на кризата. Общината отчита, че двата квартала днес ще се чистят от следната техника:

Район „Люлин“ (Обслужва се от СПТО):

7 големи сметосъбиращи камиона тръгнаха по маршрутите за изпълнение на графика.

6 малки камиончета (ИБТ) са насочени към вътрешнокварталните и труднодостъпни зони.

Допълнително е мобилизирана 1 голяма бригада и щипка за почистване на специфични натрупвания.

2. Район „Красно село“ (Обслужва се от „Софекострой“):

3 големи сметосъбиращи машини работят по два курса през деня.

Очаква се подкрепление от поне още два камиона през деня, които ще се присъединят към екипите, след като приключат със своите наряди в „Красна поляна“.



