Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

Поредна обществена поръчка в областта на сметосъбирането на Столична община е обжалвана и ще се забави. София се опитва да закупи 4 камиона с кран или манипулатор за контейнери, както и страничен товарач с компактор. Техниката ще бъде ползвана от предприятието за третиране на отпадъци. И двете позиции обаче са обжалвани, показва справка в профила на купувача на общината.

Поръчката бе обявена в началото на октомври, като е с прогнозна стойност 2.7 млн. лв. Отварянето на офертите беше насрочено за 7 ноември, петък, но така и не се е случило. По поръчката са получени две жалби - от фирма "Екосол България" и фирма "Жорент". "Екосол България" е сключвала договори с други общини, показва справка в регистъра за обществените форъчки. Фирма "Жорент" е създадена през ноември, 2024 г. и няма данни за договори по ЗОП.

Не е ясно до какво забавяне ще доведат двете жалби.

Както "Сега" писа, в КЗК се обжалват и решенията за прекратяване на обявената голяма обществена поръчка за сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село", както и за "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина". Възможно е във втората група райони пак да се стигне до временна кризисна организация. От "Спаси София" вчера предупредиха, че при снеговалеж кризата ще се разрастне, защото столицата разполага само с 4 снегорина извън тези на почистващите фирми, които в момента нямат действащи договори.

КОНФЛИКТ

В актуализация на редовния си бюлетин за ситуацията около сметопочистването Столична община задълбочи конфилкта с фирма "Екобулпак" за разделното събиране на отпадъци без да има информация за някакво ново развитие по темата. Бюлетинът е актуализиран с днешна дата.

"На 4 ноември „Екобулпак“ уведомиха Столична община, че смятат да спрат обслужването на цветните контейнери в 16 района – без договорно основание. Само 6 дни по-рано подписаха удължаване на договора до 2026 г. – това поставя сериозни въпроси за мотивите им.

Да се депонира рециклируем отпадък като битов е забранено по закон. Ако “Екобулпак” спрат да обслужват 16 района с над 800 000 жители, рискуват да паднат под минималното покритие и да загубят лиценза си. Призоваваме МОСВ за спешна проверка.

Няма риск от задълбочаване на кризата

Делът на цветните контейнери е под 3% от общия отпадък.

В „Люлин“ това са около 18 тона седмично срещу 800 тона битови отпадъци.

Имаме план за алтернативна организация и строг контрол от Инспектората – при необслужени съдове следват глоби", съобщават от общината. От кметството сочат поименно собственика на фирмата Видьо Видев, като изтъкват нарушения на друго негово дружество.

" Още през април 2025 г. директорът на СПТО докладва официално до зам.-кмета по екология, че камиони на „Екобулсорт“ (на Видьо Видев) доставят на депото рециклируеми отпадъци – пластмаси и картон – маскирани като „битови“ (код 20 03 99).

Проверка на ОП „СПТО“ и становище на РИОСВ – София показват, че това грубо нарушава изискванията за класификация и третиране на отпадъците, защото под този код могат да се депонират само остатъчни, неоползотворими отпадъци след сепариране, а не суровини, годни за рециклиране.

Служителите на завода са заснели нарушенията и са уведомили МОСВ.

Този случай потвърждава системна практика на същите фирми – да опитват да заравят пластмаса и картон, вместо да ги рециклират, което е незаконно и вреди на околната среда.