"Люлин" излезе на протест заради кризата със сметосъбирането

Жители на столичния квартал "Люлин" излязоха на протест заради проточилата се седмици криза със сметосъбирането. Хората се събраха в района на мола, а полицията отцепи движението. И в двете посоки на тунела на "Люлин" няма движение. Не се движат в момента и трамваи.

"Не може да се търпи това. В другите квартали вдигат боклука рано сутрин, тук всичко смърди", коментираха във фейсбук страницата "Граждански инспекторат". Според протестираща боклуците са били изчистени след като се е разбрало, че ще има протест. "Ние сме много хора, всеки ден изхвърляме боклук, трябва да се събира всеки ден, а не веднъж на три дни. Добре, че е студено времето да няма зарази", допълни жената. Друга жена разказа, че седмици наред си държи боклука вкъщи. "Нормално ли е", попита тя.

Затварянето на тунела и искането на оставки доведе до разцепление сред протестиращите. "Блокирането на кръстовището при тунела и искането Оставката на кмета - СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ УЧАСТВАМЕ!", написа администратор в групата на "Люлин" във "Фейсбук". "Това не ни помага да се приберем", коментират под поста жители на района. Протестът тече спокойно, като периодично се подхваща възгласи "Оставка".

Точно час преди обявеното начало на протеста заместник-кметът по екология Надежда Бобчева обяви, че 8 от 9 района на "Люлин" са чисти. Бобчева повтърди, че ще има протест, но допълни, че това е един от 13 протеста в столицата днес и се организира от хора, свързани с политически партии в СОС. Бобчева не назова партиите. От самото начало на кризата от общината твърдят, че има политически саботаж в квартала.

"За втори пореден ден успяваме да почистим 9 от 10 микрорайона, ако нещо не е направено вчера, със сигурност е направено днес. Някъде ако нещо е било направено вчера, не е било направено днес. Пример ще дам с 8 микрорайон, който днес успяхме да изчистим изцяло ", обяви през журналисти Бобчева. Тя допълни, че подобна е картината и в "Красно село" и изтъкна категорично, че кварталът не протестира, както се твърди в публикации. "Красно село" към настоящия момент не са почистени 8 и 9 сектори. Това са "Борово" и "Белите брези". Уверението е, че с нощната смяна ще бъде направено. Така че вървим трайно към подобряване на ситуацията", отчете Бобчева.

На въпрос задава ли се криза в три други райони на града, за които договорът изтича в края на ноември - "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" Бобчева уточни, че има 2 възможности - да се премине към пряко договаряне след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване на поръчката в тази позиция или да се направи организация като в "Красно село" и "Люлин" с помощта на районните кметове. Според Бобчева за тези дни общината е придобила опит и ще организира дейностите по-лесно в тези райони.

Очаквайте подробности от протеста.