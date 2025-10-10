Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят



Столичният кмет Васил Терзиев не изключи възможността общината да сключи договори с хора с прякори. В ефира на Нова тв Терзиев изтъкна, че с този бизнес не се занимават специалисти по ядрена физика. Навсякъде по света този бизнес се изпълнява от по-различни фирми, за мен е важно да имаме качествена услуга на цена, която не обира гражданите. Проблемът ми е използването на мафиотски методи за елиминиране на конкуренцията, коментира кметът. Той обеща до следващата събота нормалното сметоизвозване в “Красно село” и “Люлин” да бъде възстановено.

Терзиев не счита за грешка позволяването на оферти в условията на поръчката, които да надхвърлят прогнозните цени. Целта ни беше прогнозните цени да не се обжалват и да не загубим време, обясни Терзиев. На уточняващи въпроси той призна, че не е специалист и че такова е било мнението на юристите. На въпрос дали и при новите преговори с фирмите след евентуално решение за прекратяване на поръчката няма да има пределни цени Терзиев отговори - “Не”.

На въпрос как ще коментира изявлението на Бойко Борисов, че и досега е плащал на мафията, ако има такава, Терзиев отговори, че е плащал, защото има сключени договори и от ден едно е тръгнал на кръстоносен поход за подобряване на услугата.

В момента по данни на общината в двата района с помощта на доброволци, общинската фирма “Софекострой” и съседни общини се извозват около 60-70% от боклука. Наличните камиони са на половината на това, което е необходимо - 5-6. Терзиев обясни, че се очакват още 4 камиона и така на общината ще и остане да търси само още един камион. Кметът бе категоричен, че той ще се намери и затова не се налага да приема предложената от правителството помощ. Кметът за пореден път посочи обстоятелствата, които общината не е имало как да контролира - натискът върху потенциални участници, паленето на камиони, картелни споразумени.

Очакваната днес развръзка по самата обществена поръчка се отлага за следващите седмици, разбра се още от казаното от кмета. По-рано през седмицата зам.-кметът Надежда Бобчева обяви, че общината вероятно ще е готова с решение какво да прави по отделните обособени позиции до края на седмицата. Възможно е да има движение - прекратяване на сегашната процедура и възлагане с пряко договаряне на “Софекострой” само на двата кризисни района. Има всички индикации, че ще бъде сключен договор с единственият международен участник, който предложи оферта под прогнозната стойност - за зона 4 (Илинден, Надежда, Сердика), каза още Терзиев.

Общината ще се опита при следващи преговори да размине продължителността на договорите, така че да не изтичат по едно и също време. Терзиев на няколко пъти призова столичани да започнат да ползват цветните контейнери за разделно събиране, защото е ключово градът да намали общото количество отпадаци заради очакваното въвеждане на принципа замърсителят плаща.

РАЗПИТ

Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева бе днес на разпит в прокуратурата, след като вчера бе разпитан и шефът на предприятието за третиране на отпадъци Николай Савов. Савов разказа след разпита, че въпросите не са били свързани по никакъв начин с настоящата криза, а по сигнал от миналата година, свързан с проверка на РИОСВ. На излизане Бобчева каза само че разпитът е свързан с предишна проверка на РИОСВ.