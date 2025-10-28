Общината видя саботажи в заринатия в боклуци "Люлин"

На фона на официално признание, че не се справя достатъчно с чистенето на кварталите "Люлин" и "Красно село", Столична община успя да види и саботажи. Според бюлетина на кметството за ситуацията със сметосъбирането служители на завода за преработка на отпадъци и на инспектората са констатирали инциденти с "недобросъвестно изхвърляне на отпадъци, които целят да създадат изкуствена картина на криза".

От общината твърдят, че такива случаи са засечени в 8-и микрорайон, където боклукът бил хвърлян нарочно по тротоари и улици при празни и полупразни контейнери.

"Колегите констатираха, че при два контейнера единият стои празен, другият е пълен на две трети, а отвън има колкото за цял контейнер. Това се случва само в 8 м.р. и е установено", се твърди в бюлетина на общината.

"Тези действия, които създават изкуствени замърсявания, натоварват допълнително общинския ресурс", изтъкват от общината. По-рано днес от общината обявиха, че към "Люлин" поемат 8 големи сметосъбиращи камиона и 5 малки за вътрешнокварталните улици и труднодостъпните зони. "Тази мащабна мобилизация цели да компенсира напълно забавянията в последните дни и да стабилизира работата по график", пише в бюлетина.

Тези уверения и обвинения в саботажи идват на фона на грозни кадри от загниващи намокрени камари с боклук от редица точки на "Люлин". Снимки с камари с боклуци публикува в страницата си във "Фейсбук" проф. Николай Слатински. "Един кмет не трябва 30 минути да говори красиво и после 30 дни да чака кой - той или мутрата да мигне пръв, а гражданите кучета ги яли - да одат сред боклуци в най-голямата част на европейска столица", пише в поста си Слатински.