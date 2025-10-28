Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общината видя саботажи в заринатия в боклуци "Люлин"

От кметството обещават ударно извозване на престояващия заради забавяне боклук

Днес, 14:51
Кадър от камара с боклук в "Люлин".
Кадър от камара с боклук в "Люлин".

На фона на официално признание, че не се справя достатъчно с чистенето на кварталите "Люлин" и "Красно село", Столична община успя да види и саботажи. Според бюлетина на кметството за ситуацията със сметосъбирането служители на завода за преработка на отпадъци и на инспектората са констатирали инциденти с "недобросъвестно изхвърляне на отпадъци, които целят да създадат изкуствена картина на криза". 

От общината твърдят, че такива случаи са засечени в 8-и микрорайон, където боклукът бил хвърлян нарочно по тротоари и улици при празни и полупразни контейнери. 

"Колегите констатираха, че при два контейнера единият стои празен, другият е пълен на две трети, а отвън има колкото за цял контейнер. Това се случва само в 8 м.р. и е установено", се твърди в бюлетина на общината. 

"Тези действия, които създават изкуствени замърсявания, натоварват допълнително общинския ресурс", изтъкват от общината. По-рано днес от общината обявиха, че към "Люлин" поемат 8 големи сметосъбиращи камиона и 5 малки за вътрешнокварталните улици и труднодостъпните зони. "Тази мащабна мобилизация цели да компенсира напълно забавянията в последните дни и да стабилизира работата по график", пише в бюлетина. 

Тези уверения и обвинения в саботажи идват на фона на грозни кадри от загниващи намокрени камари с боклук от редица точки на "Люлин". Снимки с камари с боклуци публикува в страницата си във "Фейсбук" проф. Николай Слатински. "Един кмет не трябва 30 минути да говори красиво и после 30 дни да чака кой - той или мутрата да мигне пръв, а гражданите кучета ги яли - да одат сред боклуци в най-голямата част на европейска столица", пише в поста си Слатински. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране

Още новини по темата

Критиките към Терзиев за кризата с боклука стават все по-остри

27 Окт. 2025

Васил Терзиев бави решенията за скандалната поръчка с боклука

23 Окт. 2025

Жителите на “Красно село” и “Люлин” са бесни от хвалбите с боклука
20 Окт. 2025

Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят

10 Окт. 2025

София засега отказва допълнителна помощ за боклука от кабинета

09 Окт. 2025

Гражданите в помощ на София - доброволци закупиха и камиони
09 Окт. 2025

4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София

09 Окт. 2025

Затворници ще помагат за боклука на София
08 Окт. 2025

Васил Терзиев: Хора с прякори няма да ограбват столичани

03 Окт. 2025

Десните призоваха Васил Терзиев да отмени мегатърга за чистотата

02 Окт. 2025

Задава се хаос с чистенето на огромни квартали в София

01 Окт. 2025

София пуска мегапоръчката за над половин милиард за боклука
05 Юни 2025

Сметосъбиращи фирми ултимативно поискаха 9 млн. лв. от София
15 Май 2025

Ако боклукът в София свърши, ГЕРБ ще докарат нов

08 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте