София засега отказва допълнителна помощ за боклука от кабинета

Столичният кмет Васил Терзиев засега не смята да търси допълнителна помощ от правителството за кризата с боклука в районите "Красно село" и "Люлин". Терзиев счита, че с помощта на мобилизираните допълнителни ресурси от общината и подкрепата на доброволците кметството ще успее да се справи и в средата на следващата седмица ще има видимо подобрение на ситуацията с чистенето на двата района.

Това стана ясно след среща по инициатива на премиера Росен Желязков с Терзиев и районните кметове на "Красно село" и "Люлин".

След срещата Желязков коментира, че целта не е била да се търсят причини и да се мерят последици, а да се предложат възможни решения. Приветлствам заявената от г-н Терзиев увереност, че столицата ще се справи. Ние имаме готовност при необходимост да окажем подкрепа, като за координатор е определен министър Георги Георгиев, коментира Желязков. Самият Георгиев заяви, че е говорил с редица кметове в страната за осигуряване на техника - както камиони за сметосъбирне, така и водоноски и други машини за дезинфекция. Георгиев благодари на конкретни кметове за готовността да се включи и заяви, че тази помощ ще бъде налична при заявено желание от Столична община.

София отпуска извънредно 9 млн. лв. за техника

По-рано днес столичният общински съвет даде зелена светлина за закупуване на техника за боклука на общинското дружество “Софекострой”. Очаква се фирмата да поеме с инхаус възлагане кризисното чистене на районите “Красно село” и “Люлин”, като не е изключено да се търси вариант и за други райони.

Докладът за закупуване на техниката бе внесен от кмета Васил Терзиев след развален телефон по темата отказвало ли е дружеството да изпълнява кризисно чистене. Терзиев първо обяви, че фирмата е отказала, вероятно под натиск, а после се оказа, че тя има желание, но няма възможност да поеме работата в пълен обем от днес за утре. Общинската фирма бе декапитализирана и в началото на тази година СОС вече и отпусна заем за стабилизация.

Сега общинският съвет дава зелена светлина за закупува на техника. Предвидено е да бъдат закупени над 100 единици техника, като 25 от машините са сметосъбиращи. Като цели за закупуване на техниката е посочено генерирането на допълнителни приходи, като кризисната ситуация с боклука не се споменава. Зам.-кметът на общината Надежда Бобчева обаче вече коментира в екокомисия, че дружеството вероятно ще поеме чистенето на двата района, а днес кметът Терзиев потвърди. Според доклада на Терзиев за закупуването на техниката са необходими 9 млн. лв. Парите ще бъдат осигурени през заем от общината, като предложението за отпускането му бе направено от “Спаси София”. Заемът ще се погасява 60 месеца.

Отпускането на тези средства е най-накрая конкретна стъпка, но е наивно да се мисли, че дружеството ще може за два месеца да приключи всички процедури по закупуване на техника, наемане на хора и изграждане на капацитет, коментира Борис Бонев. Бoнев обясни, че кметът е обещал да представи план до 2-3 седмици, но този срок е прекалено дълъг. На 1 ноември изтича още една зона - "Надежда", "Илинден" и "Връбница", трябва яснота за цялата поръчка, коментира Андрей Зографски от "Спаси София". За ясен план настояха и другите групи. Кметът е длъжен да го представи на комисии и пред СОС на следващото заседание на съвета.

ИМА ЛИ ОБЩИНАТА ВИНА

Дебатът за отпускането на средствата и създалата се криза с боклука продължи над 3 часа. Пред съветниците Терзиев призова да спрат "упражненията" върху това дали обществената поръчка е добра. Терзиев отказва каквато и да е било вина за организацията на процедурата и счита, че всичко с нея е протекло добре. Той за пореден път изброи нещата, върху които общината не е имала контрол - забавянето на документацията в Агенцията за обществените поръчки, натискът върху потенциални кандидати през палене на камиони и отнемане на лиценз, внасянето на космически оферти. Това изказване на кмета предизвика остри реплики от съветници от различни групи. Ваня Григорова изтъкна, че поръчката е предадена в АОП в края на март при изтичащ договор за двата района през април. След това първо изтичане договорите изтекоха втори път, миналата седмица. И от "Спаси София", и от ГЕРБ-СДС изтъкнаха, че общината е следвало да определи пределни цени по обществената поръчка, а не да слага прогнозни, които могат да се надхвърлят в ценовите оферти. Андрей Зографски изтъкна грешки в ценовите образци на общината, като посочи, че някои прогнозни цени са абсулдни и са под нивата, давани през 2015-а година. Предложението на Ваня Григорова общината да препоръча на кмета да прекрати поръчката и да възложи дейността на "Софекострой" обаче бе отхвърлено с аргумента, че не е в правомощията на общинския съвет да възлага действия на кмета по обществени поръчки.