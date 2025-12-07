Няма нито един камион за боклук в столичния кв. "Левски"

Заради технически проблем контейнерите за смет в част от столичния кв. "Левски" не могат да бъдат обслужвани. Това съобщи кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов.

"Важно за жителите на кв. Левски и всички къщи, които използват единични метални кофи за отпадъци. От Столична община ни информираха, че в момента има технически проблем и няма наличен камион, който да може да вдига този тип кофи", написа кметът в социалните мрежи.

Христов уточни, че сметосъбирането в кв. "Левски" ще продължи временно по алтернативен начин, и апелира отпадъкът да бъде поставен в голям, добре завързан чувал, вътре в кофата или до нея.

"Така екипите на терен ще могат да ги вдигат ръчно и да осигурят редовно обслужване, въпреки липсата на специализирана техника", допълни той.

"Знам, че ситуацията е трудна и срещаме различни предизвикателства, но колегите от СПТО правят всичко възможно да поддържат услугата", каза още кметът на район "Подуяне".