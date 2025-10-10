Медия без
Полицейски кордон спря боклука пред централата на ДПС-НН

Участниците в акцията на БОЕЦ натрупаха чували и скандираха "Мафия" по адрес на Делян Пеевски

Днес, 19:13
В началото камарата бе скромна, но към края на проявата боклукът пред полицейския кордон достигна внушителни размери
Полицейски кордон предотврати трупането на чували с боклук пред входната врата на централата на "ДПС - Ново начало" на "ул. Врабча 23", а моторизирани патрули от специализирания отряд "Сигма" направиха всичко възможно да спрат буса, превозващ допълнителни отпадъци, събрани от ж.к. "Люлин".

Акцията бе организирана от гражданско сдружение БОЕЦ, откъдето призоваха столичани, най-вече от "Люлин "и район Красно село, да си донесат боклука пред централата на партията на Делян Пеевски.

Събраха се няколкостотин души, доста от които носеха торби с отпадъци. Някои от тях се оплакаха, че на отиване към централата на ДПС-НН полицаи са се опитвали да ги спрат, като са им казвали, че това е незаконно действие. Въпреки това камарата чували започна да расте пред краката на охраняващите партийния офис униформени.

В един момент пристигна бус, пълен с отпадъци от "Люлин", и протестиращите бързо го разтовариха и пренесоха всички торби върху камарата. Веднага след това полицейски патрул спря буса и той бе освободен с активната намеса на председателя на БОЕЦ Георги Георгиев. Само минутка по-късно обаче мотоциклетен патрул на "Сигма" отново спря буса и се наложи повторна разправия. Спецполицаите обясниха, че са спрели шофьора за рутинна проверка на документите и на товара, но все пак отстъпиха и освободиха буса.

Присъстващите скандираха "Боклук за боклука" и "Мафията вън".

"Тук сме, за да дадем отпор на мафията, която ни дере със стотици милиони вече десетки години. Тази камара е символ на нашата съпротива. Ето това представлява държавата на Пеевски с главно "Д" - една камара боклук. За да стигнем дотук, са виновни Борисов и няколко гереберски мандата, които наложиха този модел", обяви пред присъстващите Георги Георгиев.

Хората продължиха да носят още и още чували с боклуци и купчината нарасна доста. Към края дори бяха докарани и два пълни контейнера и обърнати, за да се изсипят торбите пред полицейския кордон.

"Следващия път пред централата на ГЕРБ, след това пред централата на ИТН, после пред централата на БСП. Стъпка по стъпка - боклук, за всички боклуци", закани се председателят на БОЕЦ.

Протестиращите направиха бърза колона и разтовариха за нула време буса с торбите боклук...
... след това бусът бе спрян от полицейски патрул за проверка на документите....
.... а минутка по-късно бе застигнат и отново спрян от моторизирани спецполицаи за проверка на товара.
