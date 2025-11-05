Талева предложи лидерът на БОЕЦ да е защитен свидетел срещу Сарафов

Специалният прокурор за разследване на главния Даниела Талева е предложила на лидера на БОЕЦ Георги Георгиев да стане защитен свидетел по делото, което образува по сигнала му срещу Борислав Сарафов. Това разказа самият Георгиев във Фейсбук, след като днес беше разпитан по досъдебното производство. То беше образувано, след като първоначално Талева прекрати преписката, но Софийският градски съд откри куп пропуски в работата ѝ и ѝ върна казуса.

Сега вече досъдебно производство има, но от разказа на Георгиев се разбира, че основната цел на спецпрокурорката е да разбере как архивът на Петьо Петров - Еврото се е озовал при БОЕЦ.

"Единственият въпрос, който Талева разследва, е кой ми е източникът и кой ми е дал документите от архива на Петьо Еврото! Не я интересуват данните за извършените от Сарафов престъпления, за заплатите на неговите близки от фирмите свързани с ГЕРБ и ДПС "Елидис" и "Юнион Ивкони", нито дума за имотните сделки и придобивки на Сарафов, нито дума за данните за участието на Сарафов във фалита на КТБ! Талева не я интересува това! Интересува я само кой ми е дал документите", коментира Георгиев. И прави извод, че натискът върху нея е огромен и тя е в паника.

"Талева отново НЕ желае да получи от БОЕЦ оригиналните документи от архива на Еврото", казва още Георгиев. Той допълва, че Талева е предложила на него, близките му и източника му за станат защитени свидетели. "Прокуратурата на чиито връх незаконно стои Сарафов, ще ме защитава по разследване срещу Сарафов", казва той и припомня, че прокуратурата не може да защити и собствените си прокурори, препращайки към случая с опита за убийство на прокурор Иво Илиев. Георгиев дава да се разбере, че не вярва и че МВР би могло да го защити адекватно.

Той се заканва, че през следващите дни БОЕЦ ще предприеме "серия от действия за отстраняване на Талева и назначаване на друг ад хок прокурор. "Тя е доказано неспособна и некомпетентна, а според мен и зависима и няма да и позволим да извърши престъпление срещу правосъдието, като отново изпере Сарафов", казва Георгиев. По думите му задължителното условие да се гарантира обективно и задълбочено разследване е Сарафов да бъде привлечен като обвиняем и отстранен от поста, за да не може да упражнява натиск, да влияе на свидетели и да укрива и унищожава доказателства.

