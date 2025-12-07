Страсбург чака отговори от София за независимостта на спецпрокурора

БГНЕС Днес изтича 2-годишният мандат на първия ад хок прокурор - Даниела Талева. Тя работи на тъмно, прекратяваше дела и преписки с неясни мотиви, и се оказа реално подчинена на главния прокурор.

Съветът на Европа иска да види гаранции, че специалният механизъм за разследване на главния прокурор е ефективен, а ад хок прокурорът е независим от главния прокурор, заместниците му и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Българските власти са призовани да изпратят информация по темата до края на март догодина.

Комитетът на министрите публикува в петък решенията си, свързани с изпълнения на отсъждания на Европейския съд по правата на човека от държавите членки на Съвета на Европа, включително няколко български дела, сред които и прословутото "Колеви срещу България", по което има решение още от 2009 г. Точно с това решение Страсбург призна, че в България главният прокурор е безконтролна и недосегаема фигура. На него трябваше да отговори и въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор от ад хок прокурор, за който се избира съдия. Днес обаче изтича 2-годишният мандат на първия такъв ад хок прокурор - Даниела Талева. Време, през което Талева работи абсолютно на тъмно, прекратяваше дела и преписки с неясни мотиви, и се оказа реално подчинена на главния прокурор.

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.

Сега предстои да стане ясно дали има висящи преписки срещу главния прокурор и неговите заместници. Ако има, ще трябва да бъде избран приемник на Талева. В противен случай механизмът остава на стендбай.

Сега Комитетът на министрите отново подчертава необходимостта да се гарантира, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и главният прокурор не играят решаваща роля при назначаването, удължаването на мандата, отстраняването и отчетността на който и да е ад хок прокурор, и да се обмислят мерки за намаляване на такова влияние в контекста на избора на нов ВСС. Този избор дори не е хоризонта, макар и настоящият състав на съвета да е с изтекъл 5-годишен мандат от октомври 2022 г.

Властите в София са призовани да въведат ефективни гаранции срещу блокажи и забавяния, свързани с назначаването, удължаването на мандата, встъпването в длъжност и замяната на ад хок прокурори. Комитетът повтаря призива си за засилване на гаранциите срещу рискове от неправомерно използване на наказателноправни или дисциплинарни инструменти спрямо ад хок прокурори чрез механизми, които да предотвратяват незабавното им отстраняване.

Също така има призив да се обмислят правила, които да гарантират достатъчна независимост при удължаването на сроковете за разследване, така че това да не зависи от заместник-главния прокурор, както е в момента. И да се оцени дали съдебният контрол, гаранциите срещу намеса при решението на ад хок прокурор да започне разследване или правилата за отвод могат да бъдат допълнително изяснени или укрепени. Известно е, че продължаващият да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов не просто поиска отвод на съдията, който трябваше да се произнесе по отказ да бъде разследван, но си позволи да търси отвод и на всеки съдия от Съюза на съдиите в България, който би дал съгласие да влезе в списъка, от който се избира спецпрокурорът.

Комитетът на министрите отбеляза и значението на засилване на уредбата за йерархичната независимост и управлението на ад хок прокурора, както и необходимостта да се гарантира по-голяма независимост относно при проктическите условия за работата му.